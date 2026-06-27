Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Vacation Photos: पति की बाहों में खोईं सोनाक्षी सिन्हा, बीच पर जहीर के Kiss ने जीत लिया फैंस का दिल

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Vacation Photos: बॉलीवुड का पसंदीदा कपल, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इक़बाल, अपने रोमांटिक बीच वेकेशन का भरपूर मज़ा ले रहा है। 23 जून को अपनी दूसरी शादी की सालगिरह मनाने के बाद, इस कपल ने फैंस के साथ अपनी शानदार वेकेशन की नई तस्वीरें शेयर की हैं। इंटरनेट पर उनकी प्यारी केमिस्ट्री की खूब चर्चा हो रही है।

बीच वेकेशन पर ‘कपल गोल्स’

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नई तस्वीरों में सोनाक्षी और ज़हीर को खूबसूरत बीच के नज़ारों के बीच प्यारे पल बिताते हुए देखा जा सकता है। प्यार भरी झप्पी से लेकर नैचुरल मुस्कान तक, हर तस्वीर में शादी के दो साल बाद भी उनके बीच का मज़बूत रिश्ता साफ़ झलकता है।

सबसे पसंदीदा तस्वीरों में से एक में ज़हीर प्यार से सोनाक्षी के गाल पर किस करते हुए और उन्हें गले लगाए हुए दिख रहे हैं। सोनाक्षी की प्यारी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है, जिससे यह पल फैंस के लिए और भी दिल को छू लेने वाला बन गया है।

रोमांटिक पलों ने जीता इंटरनेट का दिल

एक और तस्वीर में सोनाक्षी ज़हीर की गोद में आराम से बैठी हुई हैं और दोनों साथ में सुकून भरे पल बिता रहे हैं। उनकी सहज केमिस्ट्री और सच्चा प्यार एक बार फिर ‘रिलेशनशिप गोल्स’ सेट कर रहा है, और सोशल मीडिया पर फैंस उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।

एक और तस्वीर में एक्ट्रेस ने ज़हीर को गले लगाया हुआ है और दोनों शानदार मुस्कान बिखेर रहे हैं, जो उनकी छुट्टियों की खुशी को बखूबी दिखाती है।

स्टाइलिश बीच लुक ने सबका ध्यान खींचा

उनके रोमांस के अलावा, कपल के मैचिंग फ़ैशन चॉइस ने भी सबका ध्यान खींचा है। सोनाक्षी सफ़ेद शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स में बेहद स्टाइलिश लग रही थीं; उन्होंने खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ अपना बीच-रेडी लुक पूरा किया।

ज़हीर ने सफ़ेद शर्ट और नीली जींस पहनकर उनके स्टाइल को कॉम्प्लिमेंट किया, जिससे उनकी मैचिंग आउटफिट्स भी वेकेशन एल्बम की एक खास बात बन गईं।

प्यार जो और भी मज़बूत होता जा रहा है

बीच पर बिताई गई ये छुट्टियां कपल के गहरे रिश्ते और सहज साथ को बखूबी दिखाती हैं। चाहे साथ में सुकून भरे पल बिताना हो या नैचुरल तस्वीरें खिंचवाना, सोनाक्षी और ज़हीर लगातार यह साबित कर रहे हैं कि वे बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से क्यों हैं।

इस जोड़ी ने कई सालों तक डेटिंग करने के बाद जून 2024 में शादी की थी। शादी के दो साल बाद भी, उनके रिश्ते में नए जोड़ों जैसा ही प्यार, उत्साह और रोमांस बना हुआ है, जो फैंस को उनकी खूबसूरत लव स्टोरी से प्रेरित करता है।