Sona Pappu Case: कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास ठिकानों पर ईडी के छापे

सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जय एस कामदार

Sona Pappu Case, (आज समाज), कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास और सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जय एस कामदार से जुड़े तीन ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों मुताबिक सोना पप्पू केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई।

खास जानकारियों के आधार पर लिया एक्शन

अधिकारियों के अनुसार ईडी की कोलकाता यूनिट ने सोना पप्पू और जय एस कामदार मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत मिली खास जानकारियों के आधार पर मारे। ईडी की कोलकाता यूनिट ने जिन तीन ठिकानों की तलाशी ली, उनमें से दो बिस्वास के हैं और एक कामदार का।

एक अप्रैल को बरामद हुआ था 1.47 करोड़ कैश

ईडी ने एक अप्रैल को समूचे कोलकाता में आठ ठिकानों पर तलाशी ली थी और इसके बाद अब पुलिस के डिप्टी कमिश्नर पर रेड की गई है। अप्रैल को बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू, जय एस कामदार और अन्य से जुड़े एक मामले में छानबीन की गई थी। उस तलाशी के दौरान, 1.47 करोड़ रुपए की नकदी, 67.64 लाख रुपए के सोने के गहने और चांदी, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे।

कई अचल संपत्तियों की पहचान की गई : ईडी

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि जमीन और इमारतों के रूप में कई अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जो ऐसा लगता है कि आपराधिक गतिविधियों के जरिए हासिल की गई हैं। अधिकारियों ने तब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की थी, जिसका इस्तेमाल सोना पप्पू करता था। इसके अलावा, कोलकाता के फर्न रोड स्थित सोना पप्पू के घर से एक बंदूक (रिवॉल्वर) भी बरामद हुई थी, जिस पर ‘मेड इन यूएसए’ लिखा था। इसे पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। यह कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में ईडी के योगदान का हिस्सा था।

विभिन्न धाराओं के तहत कई एफआईआर दर्ज

ुईडी के अनुसार, सोना पप्पू और अन्य के खिलाफ जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इन पर दंगा करने, हत्या का प्रयास करने, आपराधिक साजिश रचने और शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सोना पप्पू सहित आरोपी व्यक्ति, पश्चिम बंगाल राज्य में संगठित आपराधिक सिंडिकेट गतिविधियों में शामिल थे और सिंडिकेट आॅपरेशन्स के जरिए अवैध रूप से भारी मात्रा में पैसा कमाया।

इस मामले में भी सोना पप्पू की तलाश

कोलकाता के गोलपार्क के पास कंकुलिया रोड पर हुई हिंसा के एक मामले में भी पुलिस को सोना पप्पू की तलाश है और वह फिलहाल फरार है। ईडी ने भी सोना पप्पू को समन जारी किया है। हालांकि, वह अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है। पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में अब तक यह पता चला है कि अपराध से अर्जित धन अवैध गतिविधियों के जरिए कमाया गया था, जिसमें रंगदारी, रियल एस्टेट संपत्तियों पर कब्जा करना और सोना पप्पू तथा उसके साथियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के जरिए अनाधिकृत निर्माण शामिल है।

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