Punjab News : बेटे ने दोस्तों संग मिलकर की पिता की हत्या

पुलिस ने आरोपी बेटे को साथियों सहित किया गिरफ्तार

Punjab News (आज समाज), फतेहगढ़ साहिब : फतेहगढ़ साहिब में एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे को शक था कि उसकी पत्नी के अपने ससुर यानि उसके पिता के साथ अवैध संबंध थे। इसी के चलते वह अपने पिता से रोष रखने लगा और उसने वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने मामले आरोपी बेटे और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान सुखजिंदर सिंह निवासी गांव चनारथल के तौर पर हुई है।

हत्या के बाद भाखड़ा नहर में फेंक दी लाश

मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह ने पिता सुखजिंदर सिंह की हत्या करने के बाद लाश को भाखड़ा नहर में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपी ने बचने के लिए पुलिस के सामने झूठी कहानी बनाई। उसने पुलिस को खुद ही शिकायत और कहा कि पिता घर से लापता हो गया है। पुलिस ने पहले तो गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की लेकिन धीरे-धीरे कड़ियां जुड़ती गई और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।

27 अक्टूबर को की थी हत्या, दो नवंबर को मिला शव

एसएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि मृतक सुखजिंदर सिंह के बेटे रविन्द्र सिंह ने इस घटना को 27 अक्तूबर को अंजाम दिया और पुलिस में शिकायत की थी कि उसके पिता लापता है। 2 नवंबर को सुखजिंदर सिंह का शव गांव धनेठा के नजदीक भाखड़ा नहर से बरामद हुआ था। उसके शरीर पर तेजधार हथियार के निशान मिले। पुलिस को दी शिकायत में मृतक सुखजिंदर सिंह की बेटी जसविंदर कौर ने अपने पिता की हत्या का शक अपने भाई रविंद्र सिंह व उसके दोस्तों पर जताया था।

अवैध संबंधों की बलि चढ़ा दंपति

बरनाला में पति-पत्नी द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। सुसाइड से पहले दोनों ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें पड़ौसी पर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं दंपति ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया है। मृतकों की पहचान निर्मल सिंह निम्मा (50) और रमनदीप कौर (45) गांव महिता निवासी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, निर्मल और रमनदीप के शव गुरुवार सुबह उनके घर के एक कमरे में मिले।

