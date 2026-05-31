Om Puri Movies: कभी रिक्शा चलाया तो कभी बने सुप्रीम कोर्ट के जज, ये हैं ओम पुरी की 20 इंग्लिश फिल्में

अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में कमाया नाम

Om Puri Movies, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी को सफलता थाली में नहीं परोसी गई। अपनी मेहनत और खुद को लगातार इवॉल्व करने के बाद उन्हें इतना सम्माम मिला और आज उनका नाम इंडस्ट्री के सबसे काबिल एक्टर्स में लिया जाता है। ये सिर्फ इत्तेफाक ही नहीं हो सकता की 6 साल की उम्र में किसी होटल में चाय बेचने वाले लड़के के नाम 20 के करीब इंग्लिश फिल्में हैं। आइए जानते हैं कि ओम पुरी ने कौन-कौन सी इंग्लिश मूवीज की हैं। इसके अलावा ओम पुरी ने फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की दुनिया में एक नैरेटर का भी काम किया और कई प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज दी। वे अपनी दमदार आवाज और पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अर्ध सत्या, चोर मचाए शोर, आक्रोश, पार्टी, आरोहन, ट्यूबलाइट और बजरंगी भाईजान जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था।

1991 में आई थी पहली इंग्लिश फिल्म

बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी की पहली इंग्लिश फिल्म सैम एंड मी थी जो साल 1991 में आई थी। इसके बाद उनकी दूसरी इंग्लिश फिल्म सिटी आॅफ जॉय थी। इस फिल्म में उन्होंने एक रिक्शेवाले का रोल प्ले किया था। इसके बाद वे द घोस्ट एंड द डार्कनेस, ब्रदर इन ट्रबल, वोल्फ, ईस्ट इज ईस्ट, सच अ लॉन्ग जर्नी और माई सन इज फैंटास्टिक जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी ये सारी इंग्लिश फिल्में तो 2000 से पहले ही आ गई थीं और कुछ तो काफी हिट भी रही थीं।

इन फिल्मों में भी किया काम

सन 2000 के बाद ओम पुरी ने द जू कीपर्स, हैपी नाऊ, द पैरोल अफसर्स, बॉलीवुड कॉलिंग, कोड 46, चार्ली विल्सन्स वॉर, वेस्ट इज वेस्ट, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, द हंड्रेड फुट जर्नी और ब्रिटिश-कॉमेडी फिल्म द मिस्टिक मैस्यूर में काम किया।

शिव का रोल भी किया था प्ले

बाद के दिनों की बात करें तो वे ट्रैफिकर फिल्म में सुप्रीम कोर्ट के जज के रोल में नजर आए थे। इसके बाद अ मिलियन रिवर्स में उन्होंने शिव का रोल प्ले किया है। वहीं वाइसरॉयज हाउस फिल्म में उन्होंने अली रहीम नूर का रोल प्ले किया था। ये फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज की गई थी।

इन टीवी सीरियल में भी किया काम

फिल्मों के साथ ही थियेटर्स की दुनिया में तो वे जाना-माना नाम थे ही साथ ही उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपने टैलेंट से फैंस को एंटरटेन किया था। वे गुलजार के निर्देशन में बने किरदार सीरियल में कई अलग-अलग रोल्स में नजर आए थे। इसके अलावा भारत एक खोज में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। इसके अलावा वे खानदान, सदगति, सेकंड जनरेशन, जासूस विजय और व्हाइट टीथ जैसे सीरियल भी किए।

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