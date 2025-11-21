Chandigarh Breaking News : शहीदी दिवस पर भी राजनीति कर रहे कुछ दल : सीएम

कहा, शिअद ने हमेशा ही धर्म को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : शहीदी दिवस के अवसर पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों के बीच सीएम भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के कुछ दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मान ने पंजाब सरकार द्वारा गुरु साहिब जी के शहीदी दिवस को समर्पित प्रयासों में अनावश्यक खामियां निकालने वालों की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सभी राजनीतिक पार्टियां शहीदी दिवस मना रही हैं, परंतु कुछ दल हमारे कर्तव्य में कमियां निकालने के इरादे से कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि अकाली दल ने हमेशा धर्म को ढाल के रूप में उपयोग किया है और अब जबकि वे लोगों की नजरों में गिर चुके हैं, तो हमें मयार्दा का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गुरु साहिबान की बड़ी शताब्दियां सभी सरकारें मिलकर मनाती रही हैं, लेकिन जब हमारी सरकार श्रद्धा के साथ अपना दायित्व निभाते हुए ये आयोजन कर रही है, तो विपक्षी दल साजिशें रच रहे हैं।

हमारी नीयत और श्रद्धा में कोई खोट नहीं

भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के पवित्र अवसर पर भी अकाली राजनीति खेलने से बाज नहीं आते। आने वाले दिनों में वे और भी कमियां निकालेंगे, परंतु हमारी नीयत और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं है। गोलकों के पैसे के दुरुपयोग करने के दावों को सही ठहराते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए शिरोमणि कमेटी के पैसे से विज्ञापन दिए थे और सुखबीर सिंह बादल ने स्वयं अकाल तख्त के सामने इस बात को स्वीकार किया है।

गुरु साहिब जी का संदेश ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरु साहिब जी के जीवन और संदेश को उजागर करने वाली प्रदर्शिनियां और ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे और अंतर-धर्म सम्मेलन भी होगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होगा, जिसमें प्रमुख हस्तियां गुरु जी के जीवन, दर्शन और धार्मिक स्वतंत्रता तथा मानवाधिकारों की रक्षा हेतु उनके महान बलिदान पर विचार साझा करेंगी। इस सत्र में ऐतिहासिक निर्णय भी लिए जाएंगे।

25 नवंबर को राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, जंगलात विभाग द्वारा बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा और सरबत दा भला एकत्रता कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री मान ने आगे बताया कि 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रमों को लेकर दुनिया भर के आध्यात्मिक नेताओं और संतों से सलाह-मशवरा किया गया है और उन्हें इन आयोजनों में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अपने कार्यकाल में ये ऐतिहासिक आयोजन करवाने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने देश-विदेश के लोगों से इन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की।

