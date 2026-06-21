India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका के बीच एफटीए को लेकर कुछ मुद्दे लंबित : गोयल

कहा, भारत तब तक एफटीए लागू नहीं करेगा जब तक प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर व्यापारिक लाभ नहीं मिलते

India-US Trade Deal (आज समाज), नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। गोयल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्टÑपति ने संबंधित अधिकारियों को इसे तेजी से पूरा करने और लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। दोनों नेताओं ने फ्रांस में आयोजित जी7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत के दौरान यह निर्देश दिए थे। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही भारत का दौरा करेगा।

एफटीए को लेकर यह बोले गोयल

गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर व्यापारिक लाभ नहीं मिल जाता। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच शुल्क (टैरिफ) से जुड़े कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं।

भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच समझौते का ढांचा पहले ही तय किया जा चुका है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। हालांकि कुछ टैरिफ संबंधी मामलों पर सहमति बनना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके उत्पादों पर लगने वाले शुल्क प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम हों। ऐसा होने के बाद ही व्यापार समझौते को लागू किया जाएगा।

99 प्रतिशत समझौता पूरा हो चुका : गौर

गोयल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका में भारत के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में कहा था कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग 99 प्रतिशत तैयार हो चुका है। रुपये में हाल की गिरावट पर गोयल ने भरोसा जताया कि भारतीय मुद्रा आने वाले समय में फिर सामान्य स्थिति में लौट आएगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।

ये भी पढ़ें : Weather Update : उत्तर भारत में अगले पांच दिन बारिश-आंधी का अलर्ट