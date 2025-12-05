Solution Camp : समाधान शिविर में मिली 10,020 शिकायतें, 8,494 का निपटान

डीसी ने समाधान शिविर की हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निपटान करने के निर्देश

Jind News ,आज समाज , जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने शुक्रवार को समाधान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि कोई भी शिकायत पुन: न खोलनी पड़े।

डीसी ने कहा कि कोई भी शिकायत दोबारा न खोलनी पड़े, इसके लिए बेहतर कार्यप्रणाली अपनाई जा सकती है। इसलिए सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का स्पष्ट, स्टीक और पूर्ण एटीआर समय से अपलोड हो तथा प्रत्येक समस्या का ठोस और प्रभावी समाधान किया जाए।

अधिकारी कार्य के प्रति पूरी गंभीरता व उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें

उन्होंने निर्देश दिए कि समाधान शिविर से संबंधित समीक्षा बैठकों में विभागाध्यक्ष स्वयं उपस्थित हों और अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक शिकायत की विस्तृत रिपोर्ट व समाधान स्थिति साथ लेकर आएं। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं चंडीगढ़ से समाधान शिविरों की समीक्षा करते हैं, ऐसे में सभी अधिकारी अपने कार्य के प्रति पूरी गंभीरता व उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। डीसी ने बताया कि अब तक समाधान प्रकोष्ठ पर कुल 10,020 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से 8494 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया जा चुका हैए 90 शिकायतें लंबित हैं तथा 180 शिकायतें पुन: खोली गई हैं।

सटीक एटीआर अपलोड किया जाए

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पुन: खोली गई शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निपटान किया जाए। इससे पूर्व चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों ने भी निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों को पूर्ण गंभीरता से लेकर निर्धारित समयावधि में सटीक एटीआर अपलोड किया जाए।

सभी उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए गए कि अपने-अपने जिलों में नियमित रूप से आंतरिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें ताकि समस्याओं का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान बैठक में एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम सत्यवान मान, डीएमसी सुरेंद्र सिंह, सीटीएम मोनिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

