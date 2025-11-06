Charkhi Dadri News: चरखी दादरी का जवान पठानकोट में शहीद

5 पैरा रेजिमेंट स्पेशल फोर्स में तैनात बलजीत चौहान

Charkhi Dadri News, (आज समाज), चरखी-दादरी: हरियाणा के चरखी-दादरी का जवान पठानकोट में शहीद हो गया। जिले के गांव गांव बौंद कलां निवासी बलजीत चौहान करीब 5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। बलजीत 5 पैरा रेजिमेंट स्पेशल फोर्स में तैनात था। पठानकोट में एनएसजी कमांडों ट्रायल कोर्स के दौरान वह शहीद हो गया। आज पैतृक गांव में शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

बलजीत चौहान का चयन कुमाऊं रेजिमेंट में हुआ था। उन्होंने बाद में 13 एसएफ में बेंगलुरु में जाने का निर्णय लिया। बलजीत 5 पैरा एसएफ पंजाब के पठानकोट में एनएसजी कमांडो का ट्रायल कोर्स कर रहे थे। इसी दौरान 4 नवंबर को इवेंट के दौरान बलजीत चौहान शहीद हो गए।

गांव पहुंचा पार्थिक शरीर

शहीद पैरा कमांडो बलजीत चौहान का पार्थिव शरीर बोंद कला पहुंच गया है। खैरडी मोड़ से गांव तक वाहनों के काफिले के घर लाया गया। इस दौरान गांव और आस-पास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है।

पिता दिव्यांग

गांव बौंद कलां के सरपंच अत्तर सिंह ने बताया कि शहीद बलजीत के पिता दिव्यांग हैं और पिछले करीब 4-5 साल से चलने-फिरने में दिक्कत होने के कारण व्हीलचेयर पर ही हैं। वहीं बलजीत चौहान भी होनहार बच्चा था। जो करीब 5-6 साल पहले अपनी मेहनत के बलबूते ज्वाइनिंग ली और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाई। अभी तक बलजीत की शादी नहीं हुई थी।

ये भी पढ़ें: 51 देशों में मचेगी गीता महोत्सव की धूम