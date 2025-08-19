Solar Panel System on Railway Track : रेलवे ट्रैक के बीच स्थापित किया गया भारत का पहला सोलर पैनल सिस्टम

Solar Panel System on Railway Track (आज समाज) : भारतीय रेलवे न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए निरंतर कदम उठा रहा है, बल्कि बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नए-नए तरीके अपना रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया गया है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे ट्रैक के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम (सोलर पैनल सिस्टम ऑन ट्रैक) स्थापित किया है।

अधिकतम क्षमता 15 किलोवाट

भारतीय रेलवे ने रेल मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी दी है। पोस्ट में बताया गया है कि वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। इसमें 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी अधिकतम क्षमता 15 किलोवाट है।

पर्यावरण संरक्षण में मददगार

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के इस कदम को हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की इस पहल से न केवल बिजली की बचत होगी और ऊर्जा लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी।

सबसे खास बात यह है कि रेल पटरियों के बीच लगे इन सोलर पैनल को आसानी से हटाकर दोबारा लगाया जा सकता है। दरअसल, रेल पटरियों पर अक्सर रखरखाव का काम चलता रहता है, ऐसे में वहाँ काम करने वाले कर्मचारी इन रिमूवेबल सोलर पैनल को आसानी से निकालकर काम खत्म होने के बाद वापस पटरी पर लगा सकते हैं।

रेल मंत्रालय ने शेयर की तस्वीरें

पटरी पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने की जानकारी साझा करने के साथ ही, रेल मंत्रालय की ओर से कई तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ने रेल पटरियों के बीच पत्थरों पर सोलर पैनल लगाए हैं। एक अन्य तस्वीर में ट्रेन का इंजन भी इनके ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से रेलवे का यह कदम अन्य क्षेत्रों को भी हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।

यह भी पढ़े : PM Vikasit Rojgar Yojana Update : प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल हुआ लॉन्च मिलेंगे ये शानदार फायदे