Solar Motor Subsidy Yojana 2025 : केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी Solar Motor Subsidy Yojana 2025, किसानों को 80% तक की सब्सिडी

Solar Motor Subsidy Yojana 2025: केंद्र सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर मोटर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को डीजल/बिजली पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा की ओर प्रेरित करना है और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट यानी(https://www.peda.gov.in/) पर जाकर इसके बारे में पुरे विस्तार से जान और अपना पंजीकरण कर सकते है।
योजना का उद्देश्य
- किसानों की सिंचाई लागत में कमी लाना
- सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना
- पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना
- किसानों की आय में वृद्धि करना
योजना के प्रमुख लाभ
- 60-80% तक की सब्सिडी (SC/ST किसानों को अधिक लाभ)
- बिजली बिल में भारी बचत
- लंबे समय तक टिकाऊ समाधान
- सरकार द्वारा अनुमोदित गुणवत्तापूर्ण सोलर पंप
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- योजना का नाम सोलर मोटर सब्सिडी योजना
- संबंधित योजना PM कुसुम योजना
- अधिकतम सब्सिडी 80% (SC/ST), 60% (सामान्य)
- पंप क्षमता 3HP से 10HP तक
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
पात्रता मानदंड
- आवेदक भारतीय किसान होना चाहिए
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए
- SC/ST किसानों को अतिरिक्त लाभ
- भूमि पर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात (7/12, 8A)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- PM कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- “सोलर पंप आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें
- ऑनलाइन फॉर्म में सभी जानकारी भरें
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें
- नजदीकी एम्नी कार्यालय से सत्यापन करवाएं
- आवेदन सबमिट करें और संदर्भ संख्या नोट करें