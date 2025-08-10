Soil Health Card Scheme : अब किसान को मिलेगी खेत की मिट्टी में होने वाले बदलावों की जानकारी

Soil Health Card Scheme (आज समाज) : किसान साल भर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। जिससे अच्छी पैदावार होने पर आय में वृद्धि होती है। हालाँकि, कई किसानों के खेतों की मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए यदि किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करनी है तो स्थायी खेती के लिए मिट्टी की जाँच करवाना आवश्यक हो जाता है। सरकार किसानों की मदद करते हुए मुफ़्त मिट्टी की जाँच की योजना चला रही है।

केंद्र सरकार द्वारा 19 फ़रवरी 2015 को ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना’ शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्यों की सहायता करना है।

ग्रामीण युवा और 40 वर्ष की आयु के किसान पात्र

मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर तीन साल में दिया जाता है। इससे किसान को समय-समय पर अपने खेत की मिट्टी में होने वाले बदलावों की जानकारी भी मिलती रहती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण युवा और 40 वर्ष की आयु के किसान पात्र हैं। किसान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर नमूना परीक्षण कर सकते हैं। ताकि फसल उत्पादन बढ़ सके और आमदनी बढ़े।

इस कार्ड के बनने के बाद, मिट्टी की सेहत, खेत की उपजाऊ क्षमता और पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है, जिससे बाद में सुझाव दिए जाते हैं। धीरे-धीरे खेतों की गुणवत्ता बढ़ती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे काम करता है?

अगर आप किसान हैं, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए ये चरण पूरे होते हैं। जिसमें आपको जानकारी मिलती है।

सबसे पहले, अधिकारी किसान के खेत से मिट्टी के नमूने एकत्र करते हैं।

इसके बाद, मिट्टी को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाता है।

जांच दल मिट्टी के नमूने की जानकारी एकत्र करता है और उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है।

अगर मिट्टी में कमी है, तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

इसके बाद, इस रिपोर्ट में किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है।

जिसे ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप किसान हैं, तो आपको यहां मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए इस तरह आवेदन करना होगा।

सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (soilhealth.dac.gov.in) पर जाएं।

होम पेज पर दिए गए लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।

नए पेज पर, अपना राज्य चुनें और Continue पर क्लिक करें।

लॉगिन पेज पर, Registration New User विकल्प पर क्लिक करें।

मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद, Submit बटन पर क्लिक करें।

पंजीकरण के बाद, लॉग इन करने के लिए अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

