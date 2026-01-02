Soha Ali Khan Waxing MMS Leak: सोहा अली खान के वैक्सिंग MMS लीक की चर्चा से मचा हंगामा, सामने आई बड़ी सच्चाई

Soha Ali Khan Waxing MMS Leak: बॉलीवुड एक्ट्रेस और रॉयल पटौदी परिवार की बेटी सोहा अली खान का फिल्मी करियर शायद बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। रंग दे बसंती और साहेब बीवी और गैंगस्टर 2 जैसी फिल्मों से उन्हें तारीफ मिली, लेकिन एक बार सोहा तब बड़े विवादों में घिर गईं जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका एक “अश्लील MMS” लीक हो गया है।

 

क्या सोहा अली खान सच में MMS लीक का शिकार हुई थीं?

सालों पहले, सोहा अली खान का नाम अचानक गलत कारणों से सुर्खियों में आया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक इंटीमेट MMS वीडियो, जिसमें कथित तौर पर वह एक ब्यूटी सैलून में वैक्सिंग सेशन के दौरान थीं, ऑनलाइन लीक हो गया और इंटरनेट पर तेज़ी से फैल गया।

कथित तौर पर क्या रिकॉर्ड किया गया था?

उस समय की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोहा कथित तौर पर एक रूटीन वैक्सिंग सेशन के लिए एक सैलून गई थीं, जहाँ छिपे हुए कैमरों ने उनकी जानकारी के बिना उन्हें चुपके से रिकॉर्ड कर लिया।
दावा किया गया था कि:
क्लिप सैलून के अंदर रिकॉर्ड की गई थी
कथित तौर पर उन्हें वैक्सिंग सेशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था
फुटेज कथित तौर पर ऑनलाइन सर्कुलेट किया गया और वायरल हो गया
इन सनसनीखेज रिपोर्ट्स ने इंडस्ट्री में भारी हंगामा मचा दिया।

छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग के बारे में दावे

अफवाहों में यह भी कहा गया कि वीडियो में एक सैलून अटेंडेंट उनके शरीर की वैक्सिंग कर रही थी और फुटेज कथित तौर पर सोहा की जानकारी के बिना शूट किया गया था। रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि तथाकथित MMS को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन डाउनलोड और सर्कुलेट किया गया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

सोहा अली खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी — वीडियो को FAKE बताया

सभी अटकलों को खत्म करते हुए, सोहा अली खान खुद सामने आईं और साफ किया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की वह नहीं हैं। उन्होंने पुष्टि की कि: “उस MMS में दिख रही लड़की मैं नहीं हूँ। कोई जो मेरे जैसी दिखती है, उसे गलती से मैं समझ लिया गया है।”
सोहा ने इस बात पर भी राहत जताई कि उनके फैंस ने उन पर भरोसा किया और उनका साथ दिया। साथ ही, उन्होंने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और यह एक्ट्रेस या किसी भी महिला के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर चिंता जताई।