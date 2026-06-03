Soha Ali khan: ब्लैक स्विमवियर में छाईं एक्ट्रेस, पति संग वेकेशन की तस्वीरें हुईं वायरल

Soha Ali khan: एक्ट्रेस सोहा अली खान आजकल अपने खूबसूरत मालदीव वेकेशन की झलकियां शेयर करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। एक्ट्रेस ने फैंस को शानदार तस्वीरों की एक सीरीज़ दिखाई, जिसमें उनका फैशनेबल हॉलिडे स्टाइल और यादगार फैमिली मोमेंट्स दिखे।

सोहा के वेकेशन लुक ने जीता दिल

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में, सोहा को ट्रॉपिकल पैराडाइज़ का मज़ा लेते हुए और एक ठाठ और स्टाइलिश बीच लुक दिखाते हुए देखा जा सकता है। स्लीक ब्लैक स्विमसूट पहने और ट्रेंडी सनग्लासेस के साथ, एक्ट्रेस मालदीव के शानदार बैकग्राउंड के सामने पोज़ देते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उनके रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट वाइब ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी।

मालदीव में कपल गोल्स

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वेकेशन की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक में सोहा अली खान और उनके पति, एक्टर कुणाल खेमू, पूल के किनारे एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे थे। कपल अपने हॉलिडे डेस्टिनेशन की खूबसूरती में डूबे हुए खुश और रिलैक्स्ड लग रहे थे।

उनकी केमिस्ट्री और कैंडिड मोमेंट्स ने वेकेशन एल्बम में एक स्पेशल टच दिया, जिससे फैंस उनके बॉन्ड की तारीफ कर रहे थे।

बेटी इनाया के साथ फैमिली वेकेशन

यह गेटअवे सिर्फ कपल के बारे में नहीं था। उनकी बेटी, इनाया नौमी खेमू भी ट्रॉपिकल रिट्रीट में उनके साथ शामिल हुईं, जिससे यह एक यादगार फैमिली वेकेशन बन गया।

कई तस्वीरों में परिवार को सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करते और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाया गया। एक प्यारी तस्वीर में, सोहा और इनाया एक पेड़ के पास पोज़ दे रही थीं, जिसमें यंग स्टार किड अपने कॉन्फिडेंट और चार्मिंग एक्सप्रेशन से सबका ध्यान खींच रही थीं।

खूबसूरत यादें बनाना

पूल साइड रिलैक्सेशन से लेकर मालदीव के शानदार नज़ारों को एक्सप्लोर करने तक, परिवार अपनी वेकेशन का पूरा मज़ा लेता हुआ दिखा। तस्वीरों में लग्ज़री, खुशी और साथ का मेल पूरी तरह से दिख रहा था।

सोहा और कुणाल की फ़ैमिली लाइफ़ की झलकियां फ़ैन्स को बहुत पसंद आ रही हैं, कई लोगों ने इस कपल की तारीफ़ की है कि वे अपने बिज़ी करियर के साथ-साथ अपनी बेटी के साथ खास पल भी बिताते हैं।

अपनी लेटेस्ट वेकेशन डायरी के साथ, सोहा अली खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्टाइल, एलिगेंस और फ़ैमिली टाइम एक यादगार छुट्टी के लिए एकदम सही कॉम्बिनेशन है।