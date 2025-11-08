Rewari News: रेवाड़ी में एटीएम मशीन तोड़ रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

इंजीनियर के पास से छेनी-हथौड़ा, प्लास, चाबी पाने सहित कई उपकरण बरामद

Rewari News, (आज समाज), रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एटीएम मशीन को तोड़ रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहले छेनी-हथौड़े से शटर को तोड़ा। उसके बाद एटीएम मशीन को तोड़ने लगा। मशीन तोड़ने का शोर सुनकर ग्रामीण एटीएम के पास पहुंचे। उन्होंने बाहर से एटीएम का शटर गिरा दिया। इंजीनियर एटीएम के अंदर ही बंद हो गया। इसके बाद लोगों ने बैंक मैनेजर और पुलिस को इसकी सूचना दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना रेवाड़ी के गढ़ी गांव की है। एटीएम मशीन में करीब 25 लाख रुपए थे। इंजीनियर हेमंत कुमार पास के ही गांव पिथलवास का रहने वाला है। इंजीनियर के पास से प्लास, चाबी पाने सहित कई उपकरण बरामद हुए है। एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का है।

एटीएम में थे 25 लाख रुपए

गढ़ी गांव के सरपंच का कहना है कि एटीएम के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। ताला टूटा देखा तो एटीएम का शटर नीचे गिरा दिया। चोरी करने पहुंचा इंजीनियर एटीएम के अंदर ही बंद हो गया। इसके बाद लोगों ने बैंक मैनेजर और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शटर खोलकर इंजीनियर को मौके से पकड़ लिया। पुलिस को मौके से मिला प्लास, हथोड़ा और अन्य लोहे के उपकरण। मैनेजर ने बताया कि एटीएम में करीब 25 लाख रुपए थे।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी चंडीगढ़ में टीचर

गढ़ी बोलनी चौकी इंचार्ज एएसआई महीपाल ने बताया कि आरोपी हेमंत कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी पत्नी चंडीगढ़ में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।

