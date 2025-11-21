Sofik SK MMS Leak: गर्लफ्रेंड संग प्राइवेट वीडियो किसने उछाला? YouTuber ने खोली ‘दोस्त’ की पूरी करतूत

Sofik SK MMS Leak: पश्चिम बंगाल के पॉपुलर YouTuber और कंटेंट क्रिएटर सोफ़िक SK का उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट MMS ऑनलाइन लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा हुआ है। क्लिप में दोनों को इंटिमेट हालत में दिखाया गया है, और जब से यह सामने आया है, सोफ़िक को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार उनके कैरेक्टर पर हमला कर रहे हैं, जिससे YouTuber को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी।

सोफ़िक ने अपने ‘दोस्त’ के बारे में सच बताया

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, सोफ़िक ने सभी से माफ़ी मांगी और साफ़ किया कि MMS उनके पास्ट का है, एक ऐसा समय जब वह “एक बहुत अलग इंसान” थे। उन्होंने कहा कि वह बहुत बदल गए हैं और अब पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करते हैं।

उसके मुताबिक, उसके कुछ सो-कॉल्ड दोस्त उसकी कामयाबी से जलते थे — और उनमें से एक ने जानबूझकर जलन की वजह से यह पुराना वीडियो लीक कर दिया। सोफिक ने कहा कि क्लिप असल में लड़की के फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई थी।

दोस्त ने चुपके से वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया

सोफिक ने आगे बताया कि एक दिन, जब यह घटना हुई, तो वे तीनों साथ थे। वह उस लड़के को भाई जैसा मानता था, इसीलिए दोस्त को उन दोनों के फ़ोन के पासवर्ड पता थे। मज़े में, सोफिक ने अपना फ़ोन उसे दे दिया — और तभी आरोपी ने चुपके से उनकी जानकारी के बिना प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में, उसी आदमी ने क्लिप का इस्तेमाल करके सोफिक को ब्लैकमेल भी किया।

इस हेराफेरी को बर्दाश्त न कर पाने पर, सोफिक ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। दुखी और गुस्से में, दोस्त ने कथित तौर पर बदला लेने के लिए MMS सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोफिक ने अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत भी शेयर किए।

सोफिक ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी

अपने बयान के आखिर में, सोफिक ने अपनी गलती मान ली। हाथ जोड़कर उसने कहा: “यह मेरी गलती थी कि मैंने कभी प्राइवेट वीडियो बनाया। मैंने यह क्लिप कभी अपने पास नहीं रखी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।”