Social Media Reaction Kirti Kulhari: हाउसहेल्प के ₹10 हजार पर हैरान हुईं कीर्ति कुल्हारी, सोशल मीडिया ने लगा दी क्लास

Social Media Reaction Kirti Kulhari: एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी सोशल मीडिया पर बहस के बीच में आ गई हैं, जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह घरेलू काम करने वालों की सैलरी पर बात कर रही थीं। इस क्लिप पर इंटरनेट यूज़र्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिनमें से कई को लगा कि जिस रकम पर बात हो रही है वह ठीक-ठाक है—या काम के हिसाब से बहुत कम भी है।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक्ट्रेस और टेलीविज़न होस्ट मिनी माथुर ने इस बातचीत में अपनी राय दी, और चल रही बहस में अपना नज़रिया जोड़ा।

कीर्ति कुल्हारी ने ₹10,000 सैलरी की मांग पर सवाल उठाए

हाल ही में एक बातचीत के दौरान, कीर्ति ने मुंबई के यारी रोड इलाके में एक नए घर में जाने के बाद घरेलू कर्मचारियों को काम पर रखने के बारे में बात की। अपने अनुभव को याद करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि वह रसोइयों और हाउस हेल्प्स द्वारा बताए गए रेट्स से हैरान थीं।

उन्होंने बताया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थीं जो हर दिन कुछ घंटों में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, धूल झाड़ना, कपड़े धोना और दूसरे बुनियादी काम जैसे घर के काम संभाल सके।

कीर्ति के मुताबिक, एक घरेलू काम करने वाली ने रोज़ाना लगभग दो घंटे काम करने के लिए ₹10,000 महीने की फ़ीस बताई, जिसे उस समय समझना उनके लिए मुश्किल था।

एक्ट्रेस ने माना कि उन्हें और उनकी टीम को हैरानी हुई कि क्या सर्विस प्रोवाइडर कभी-कभी यह मान लेते हैं कि सेलिब्रिटी सिर्फ़ अपनी पब्लिक इमेज और फ़ाइनेंशियल स्टेटस की वजह से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं।

सोशल मीडिया यूज़र्स सहमत नहीं हैं

बातचीत का एक क्लिप तेज़ी से वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की लहर दौड़ गई। कई यूज़र्स ने तर्क दिया कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं को उनके काम के लिए सही मुआवज़ा मिलना चाहिए और बताया कि रोज़ाना के घरेलू काम के लिए ₹10,000 कोई ज़्यादा रकम नहीं है।

कई कमेंट करने वालों ने सवाल किया कि एक्टर कुछ घंटों के प्रोफ़ेशनल काम के लिए कितना चार्ज करते हैं, यह कहते हुए कि घरेलू काम की वैल्यू तय करते समय भी यही लॉजिक लागू होना चाहिए।

मिनी माथुर के कमेंट ने ध्यान खींचा

वायरल क्लिप पर रिएक्शन देने वालों में एक्ट्रेस और टीवी होस्ट मिनी माथुर भी थीं। अपने विचार शेयर करते हुए, उन्होंने इस मुद्दे को वर्कर के नज़रिए से देखने की अहमियत पर ज़ोर दिया, यह देखते हुए कि जिस रकम पर बात हो रही है, उससे हर घंटे की कमाई भी काफ़ी कम होगी।

उनका कमेंट कई सोशल मीडिया यूज़र्स को पसंद आया, जिन्होंने भी ऐसी ही बातें कहीं और घर के काम करने वालों और रसोइयों की अहमियत पर ज़ोर दिया।

कीर्ति कुल्हारी का हालिया काम

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो, कीर्ति कुल्हारी हाल ही में हिमेश रेशमिया के साथ बैडऐस रवि कुमार में नज़र आईं। एक्ट्रेस ने हिट वेब सीरीज़ फोर मोर शॉट्स प्लीज़ के चौथे और आखिरी सीज़न में अंजना मेनन के अपने पॉपुलर रोल को भी दोहराया!

जैसे-जैसे ऑनलाइन बहस जारी है, वायरल क्लिप ने सही मज़दूरी, घरेलू काम और समाज अलग-अलग तरह के कामों को कैसे महत्व देता है, इस बारे में बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है।

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