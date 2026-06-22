Social Media Influencer Claim: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का बड़ा खुलासा, उसने 'मेरी जींस में हाथ...

Social Media Influencer Claim: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्प्लिट्सविला 16 फेम सिमरन खान हाल ही में एक पॉडकास्ट में चौंकाने वाला खुलासा करने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इन्फ्लुएंसर ने कोरियोग्राफर सचिन शर्मा से जुड़ी एक कथित असहज घटना के बारे में बताया, जिससे फैंस हैरान रह गए।

बातचीत के दौरान, सिमरन ने दावा किया कि यह घटना स्प्लिट्सविला में उनके आने से पहले हुई थी। उस घटना को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि वह सचिन शर्मा से एक पार्टी में मिली थीं, जिसके बाद दोनों टच में रहे और फोन नंबर एक्सचेंज किए।

सिमरन के मुताबिक, सचिन ने बाद में उन्हें अपने घर बुलाया। उन्होंने शुरू में यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अपनी चार साल की बहन की बेबीसिटिंग कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर सुझाव दिया कि वह अपनी बहन को भी साथ लाएं, जिसके बाद वह उनके घर गईं।

अपना अनुभव शेयर करते हुए, सिमरन ने आरोप लगाया कि सचिन ने विज़िट के दौरान गलत व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बिना सहमति के उन्हें छुआ और यहां तक ​​कि जब उनकी छोटी बहन कमरे में मौजूद थी, तो उन्होंने उनकी फटी हुई जींस के अंदर हाथ भी डाल दिया। इन्फ्लुएंसर ने कहा कि वह इस घटना से पूरी तरह हैरान थी और जो हुआ उसे समझने में उसे मुश्किल हो रही थी।

सिमरन ने आगे बताया कि उसने सचिन शर्मा से उसके कहे गए कामों के बारे में बात की, और उसने बाद में माफी मांगी। इस खुलासे ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गलत व्यवहार और गलत कामों पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है।

इन्फ्लुएंसर के दावों पर ऑनलाइन कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उसका सपोर्ट किया है और कहे गए व्यवहार की बुराई की है। उसके बयान ने एक बार फिर उन काली सच्चाइयों को सामने ला दिया है जो अक्सर एंटरटेनमेंट की दुनिया की चमक-दमक के पीछे छिपी रहती हैं।