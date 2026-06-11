Social Media Ban: आस्ट्रेलिया के बाद कनाडा में भी बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया, बिल पेश

नियमों का उल्लंघन करने पर 68 करोड़ का जुर्माना

Social Media Ban, (आज समाज), ओटावा: आस्ट्रेलिया और ग्रीस के बाद अब कनाडा देश के बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करना चाहता है। इसके लिए कनाडा की मार्क कार्नी सरकार ने एक नया डिजिटल सुरक्षा विधेयक (डिजिटल सेफ्टी एक्ट) पेश किया है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व टीनएजर्स यानी किशारों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।

इन प्लेटफॉर्म्स को मिल सकती है छूट

जानकारी के मुताबिक, नए विधेयक के तहत उन प्लेटफॉर्म्स को छूट भी मिल सकती है, जो कुछ सेफ्टी नियमों को फॉलो करते हैं। नया कानून के तहत एआई चैटबॉट्स को ज्यादा सेफ बनाने के मकसद से एक डिजिटल रेगुलेटर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो असल में सेफ्टी रूल्स बनाएगा। कनाडा के मंत्री मार्क मिलर के मुताबिक उन्होंने देखा है कि आनलाइन नुकसान कितने गंभीर नतीजे उत्पन्न कर सकते हैं।

बच्चों की सेफ्टी के मामले को टाला नहीं जा सकता

मार्क मिलर ने कहा, बच्चों की सेफ्टी के मामले को टाला नहीं जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी रूल्स का पालन न करती हैं तो उनपर ग्लोबल रेवेन्यू अथवा तीन प्रतिशत या एक करोड़ कनाडाई डॉलर (करीब 68 करोड़ रुपए) तक का हर्जाना लगाया जा सकता है। विधेयक बिल सी-34 के प्रस्ताव में कार्नी सरकार ने कहा है कि आनलाइन नुकसान सिर्फ नागरिकों से नहीं बल्कि डिजिटल सेवाओं के डिजाइन व आॅपरेशनल सिस्टम के कारण से भी होते हैं।

विधेयक का मुख्य मकसद…

विधेयक का मुख्य मकसद सुरक्षा से संबंधित तथ्यों पर फोकस करते हुए सोशल मीडिया व एआई चैटबॉट्स के लिए नए सुरक्षा नियम लागू करना है। साथ ही कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर संभावित जोखिमों का पता लगाना होगा और उन्हें कम करने की दिशा में कार्य करना होगा।

आॅस्ट्रेलिया में सबसे पहले लगा है बैन

आस्ट्रेलिया में दिसंबर-2025 में 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जा चुका है। ऐसा कदम उठाने वाला आॅस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है। कानून लागू होने के बाद एक माह के भीतर कंपनियों ने सामूहिक तौर पर 50 लाख टीनएजर्स के खातों को डिएक्टिवेट कर दिया था।

और भी कई देश बच्चों पर पड़ने वाले सोशल मीडिया के नकारात्मक नुकसान को घटाना चाहते हैं। इसी वजह से वे देश भी सोशल मीडिया के उपयोग पर नियमों को सख्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ग्रीस ने इसी साल अप्रैल में घोषणा की है कि अगले वर्ष जनवरी से देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

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