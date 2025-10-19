Soan Papdi: दिवाली पर सबके घर घूमने वाली ‘सोन पापड़ी’ की कहानी: जानिए कहां से आई ये रेशेदार मिठाई, भारत से या फ़ारस से?

Soan Papdi: “दिवाली आई और सोन पापड़ी लाई” – यह पंक्ति अपने आप में एक मीम बन गई है। हर साल दिवाली के दौरान, सोन पापड़ी अनगिनत चुटकुलों, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और पारिवारिक हंसी-मज़ाक का केंद्र बन जाती है। कुछ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसके पीले डिब्बे को देखकर ही आँखें फाड़ देते हैं जो एक घर से दूसरे घर जाता रहता है – एक ऐसा तोहफ़ा जिसे अक्सर बिना खोले ही “दोबारा उपहार” दिया जाता है!

लेकिन चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, एक बात तो तय है – त्योहारों के मौसम में आप सोन पापड़ी से बच नहीं सकते। कई नामों से जानी जाने वाली – सोहन पापड़ी, पतीसा, सोन पापड़ी, या शोम पापड़ी – बेसन, घी और चीनी से बनी इस परतदार, मुँह में घुल जाने वाली मिठाई का एक दिलचस्प इतिहास है जो विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में फैला हुआ है।

इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, बीबीसी ने भारतीय खाद्य इतिहासकार पुष्पेश पंत और पाककला शोधकर्ता चिन्मय दामले से बात की — और उनकी अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि सोन पापड़ी सिर्फ़ “दिवाली की मिठाई” से कहीं बढ़कर है।

“यह सिर्फ़ दिवाली की मिठाई नहीं है”

जेएनयू के पूर्व प्रोफ़ेसर और पाककला विशेषज्ञ पुष्पेश पंत एक आम ग़लतफ़हमी को स्पष्ट करते हैं: “यह एक बड़ा मिथक है कि सोन पापड़ी सिर्फ़ दिवाली के लिए ही होती है। आपको यह साल के बारहों महीने मिल जाएगी — छोटी-छोटी पड़ोस की मिठाई की दुकानों से लेकर हवाई अड्डे के लाउंज और रेलवे स्टॉल तक।”

पंत बताते हैं कि चूँकि सोन पापड़ी में दूध नहीं होता, इसलिए यह आसानी से खराब नहीं होती — जो इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात के लिए एकदम सही बनाता है। “यह मोतीचूर के लड्डू या काजू कतली की तरह है — हर मौके के लिए एक मिठाई,” वे आगे कहते हैं।

खाद्य संस्कृति शोधकर्ता चिन्मय दामले का मानना ​​है कि इसकी किफ़ायती कीमत और शेल्फ लाइफ़ ने सोन पापड़ी को दिवाली के दौरान सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई बना दिया — और मज़ाक का पात्र भी।

“यह सस्ता है, हर जगह उपलब्ध है, और हर कोई इसे उपहार में देता है – इसलिए लोग इसे मुस्कुराते हुए ‘आधिकारिक दिवाली मिठाई’ कहते हैं।”

पंजाबी कनेक्शन: पतीसा से सोन पापड़ी तक

पुष्पेश पंत के अनुसार, सोन पापड़ी की जड़ें पंजाब में हैं, जहाँ यह पतीसा नामक एक पुरानी मिठाई से विकसित हुई है। “पतीसा बनाना आसान नहीं था। चीनी की चाशनी को बार-बार फेंटा और खींचा जाता था ताकि बारीक रेशे बन सकें – यही रेशेदार बनावट सोन पापड़ी को खास बनाती है,” वे कहते हैं।

वे इस प्रक्रिया की तुलना ‘बुढ़िया के बाल’ (कॉटन कैंडी) या गजक बनाने से करते हैं – पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ जो चीनी के रेशों पर आधारित होती हैं। “पंजाब में, पतीसा बेसन के लड्डू के साथ बनाया जाता था। समय के साथ, यह सोन पापड़ी में बदल गया। दोनों की खासियत एक जैसी है – मिठास और वह परतदार, रेशे जैसी बनावट,” पंत बताते हैं।

फ़ारसी संबंध: पश्मक से सोन पापड़ी तक

पंत की जड़ें पंजाब से जुड़ी हैं, वहीं चिन्मय दामले एक और दिलचस्प उत्पत्ति बताते हैं – फ़ारस। दामले बताते हैं, “सोन पापड़ी संभवतः फ़ारसी मिठाई पश्मक से विकसित हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘ऊन जैसा’ – जो इसकी रेशेदार बनावट को दर्शाता है।”

वह एस.एम. एडवर्ड्स की 19वीं सदी की किताब “बाय-वेज़ ऑफ़ बॉम्बे” का हवाला देते हैं, जिसमें फ़ारसी व्यापारियों द्वारा मुंबई की सड़कों पर पश्मक बेचने का ज़िक्र है।

वह आगे कहते हैं, “पश्मक चीनी, सूखे मेवों, पिस्ता और इलायची से बनाया जाता था – इसकी बनावट और स्वाद ने बाद में भारतीय मिठाइयों को स्पष्ट रूप से प्रेरित किया।”दामले आगे ‘सोहन’ शब्द को संस्कृत शब्द ‘शोभन’ से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है “सुंदर”। वह यह भी बताते हैं कि महान कवि मिर्ज़ा ग़ालिब ने एक बार अपनी रचनाओं में “सोहन हलवा” का ज़िक्र किया था।

सोन हलवा बनाम सोन पापड़ी: क्या अंतर है?

दामले कहते हैं, “सोहन हलवा गेहूँ से बनता है और इसकी बनावट गाढ़ी होती है,” “जबकि सोन पापड़ी हल्की होती है, बेसन से बनती है और इसकी बनावट परतदार और रेशेदार होती है।” 18वीं सदी तक, सोन पापड़ी अवध (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में बनाई जाती थी और इसे “सोहन” मिठाइयों की चार किस्मों में गिना जाता था। 20वीं सदी तक, इसने बिहार और बंगाल में, खासकर बक्सर में, लोकप्रियता हासिल कर ली, जहाँ यह एक स्थानीय विशेषता बन गई।

प्राचीन रसोई से दिवाली मीम्स तक

आज, सोन पापड़ी एक मिठाई से कहीं बढ़कर बन गई है – यह एक सांस्कृतिक परंपरा है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन, लंबी शेल्फ लाइफ और किफ़ायती दामले इसे दिवाली का एक मुख्य व्यंजन बनाते हैं। दामले मज़ाक करते हुए कहते हैं, “हर घर में कम से कम एक डिब्बा ज़रूर होता है, और इसीलिए यह भारत के त्योहारी हास्य का हिस्सा है।”

तो चाहे यह पंजाब के पतीसा से आया हो या फ़ारस के पश्मक से, एक बात तो साफ़ है—सोन पापड़ी की ये सुनहरी, परतदार परतें एक ऐसी कहानी बयां करती हैं जो सीमाओं और सदियों के पार जाती है।