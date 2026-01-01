Dirty Water Death: इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की हो चुकी मौत, मृतकों के परिजन ने चेक लेने से मना किया

162 लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा, हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Dirty Water Death, (आज समाज), इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मारने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 14 लोग मर चुके है। 162 लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 14वें मृतक का नाम अरविंद (43) पिता हीरालाल है।

वह कुलकर्णी भट्टा का रहने वाला था। इससे पहले 21 से 31 दिसंबर तक 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। गुरुवार सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे। इस दौरान 7 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए। परिजन ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताते हुए कहा- हमें आपका चेक नहीं चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जनहित याचिका पर सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सभी का फ्री इलाज कराने के आदेश भी दिए हैं।

7992 घरों का किया गया सर्वे, 2456 लोग इंफेक्टेड

स्वास्थ्य विभाग ने अब तक भागीरथपुरा के 7992 घरों का सर्वे किया है। इनमें 2456 लोग इंफेक्टेड मिले। 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, करीब 40 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 162 लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को स्कूटर पर सवार होकर भागीरथपुरा पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की। इसका वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में एक महिला कहती दिख रही है, पिछले दो साल से गंदा पानी आ रहा है।

भाजपा पार्षद को बार-बार बताया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। जीतू ने एक्स पर लिखा, पूरा मोहल्ला बीमार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और बहन की बात तक नहीं सुनी।

कांग्रेस विधायक ने जांच आयोग बनाने की मांग

रतलाम से पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने दूषित पानी से मौतों के मामले में जांच आयोग बनाने की मांग की है। सकलेचा ने गुरुवार को कहा कि इंदौर की घटना पेयजल की पाइप लाइन में सीवर की गंदगी के मिलने से हुई है। यह प्रक्रिया हर उस शहर में हो रही है, जहां सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई है। जो इंदौर में हुआ है, वह धीमी गति से प्रत्येक शहर में घट रहा है। आज नहीं तो कल, इस घटना की सारे शहरों में पुनरावृत्ति होगी।

