Weather Update Today : पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में कोहरे का पहरा

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आया मौसम में बदलाव, एक जनवरी को पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तरी भारत के लगभग सभी राज्यों को जबरदस्त ठंड ने जकड़ लिया है। पहाड़ों में जहां बर्फबारी का दौर जारी है वहीं मैदानी राज्यों में कोहरे का प्रकोप छाया हुआ है। ठंडी हवाएं भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहीं हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बदल गया है। पहाड़ों में जहां ताजा हिमपात हुआ है वहीं मैदानों में इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। वहीं एक जनवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

कोहरे से जनजीवन हुआ ज्यादा प्रभावित

मैदान में कोहरे के कहर और शीत लहर ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा। कई ट्रेनें देरी से चलीं और उड़ानों पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के अमृतसर और जालंधर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद जिलों में बहुत घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता शून्य दर्ज की गई। फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

सोनमर्ग में पारा माइनस 5.8 डिग्री

तापमान में गिरावट व चोटियों पर बर्फबारी से कश्मीर घाटी में रातें फिर ठंडी हो गई हैं। कई जगहों पर न्यूनतम पारा शून्य से नीचे चला गया है। सोनमर्ग माइनस 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं, श्रीनगर में यह शून्य से नीचे 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। कश्मीर में नए साल पर भी बर्फबारी के आसार हैं।

आज आसमान में छाए रहेंगे बादल

रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार को अधिकतम पारा सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 22.3 और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हिमाचल में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

ये भी पढ़ें : Gold Price Update : नए साल में शादियों के चलते सोने की मांग बढ़ेगी