Weather Update Today : पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड

Weather Update Today : पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड

Harpreet Singh
पूरे उत्तर भारत में छाया कोहरा अभी राहत के नहीं हैं आसार

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : साल 2025 का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है। जैसे-जैसे दिसंबर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे ठंड का असर भी अपने चरम की तरफ जा रहा है। यही कारण है कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। दिनभर कोहरा छाए रहने से रातें पहले से ज्यादा सर्द हो रहीं हैं जबकि दिन में धूप न खिलने से दिन में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है।

वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी करते हुए पहाड़ों में आज से मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। मौसम के इस बदलाव से ताजा बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी राज्यों में आज से मौसम में बदलाव होने की संभावना है और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्का हिमपात भी हो सकता है।

चोटियों पर बारिश और बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से 28 दिसंबर के बाद राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, 30 और 31 दिसंबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और बारिश का पूवार्नुमान जारी किया गया है।

कश्मीर में पारा माइनस सात डिग्री तक पहुंचा

मध्य कश्मीर का पर्यटक स्थल सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार अभी दो दिन मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 5 जनवरी तक कहीं-कहीं बादल छाएंगे, बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। अलग-अलग ऊंची जगहों पर हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना है।

हिमाचल में कई जगह घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिलासपुर में घने से बहुत घने कोहरे का आॅरेंज अलर्ट जारी किया है। छह जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में कोहरे का यलो अलर्ट जारी हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रहने के मद्देनजर वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव ही देखा गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में शून्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यूपी में छाया कोहरा

एक तरफ जहां पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानों में घना कोहरा और कंपकंपाती ठंड लोगों की परीक्षा ले रही है। गुरुवार को पूरा दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में कोहरा छाया रहा। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित रहा। एक तरफ जहां दर्जनों ट्रेने अपने तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं तो वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को अकेली इंडिगो ने विभिन्न हवाईअड्डों से अपनी 67 उड़ानें रद्द कर दी।

 