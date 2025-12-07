Weather Update Today : पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से गिरा पारा

By
Harpreet Singh
-
0
70
Weather Update Today : पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से गिरा पारा
Weather Update Today : पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से गिरा पारा

अब मैदानों में ठंड और कोहरा बढ़ाएगा परेशानी

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में अचानक आए बदलाव से पर्वतीय राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई। इससे जहां तापमान में गिरावट दर्ज की वहीं ठंडी हवाओं ने भी कंपकंपी बढ़ाने में अपना योगदान दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तापमान में गिरावट आएगी । इसके साथ ही कोहरा भी अपना रंग दिखाएगा।

हिमाचल में कुकुमसेरी, जम्मू-कश्मीर में शोपियां सबसे ठंडा

हिमाचल कुकुमसेरी में -5.6 व ताबो में -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जम्मू-कश्मीर में शोपियां सबसे ठंडा रहा। जहां न्यूनतम पारा माइनस 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में हल्के बादल छाए रहे और मौसम ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में अगले तीन दिन बारिश-बर्फबारी की संभावना है।

कई हिस्सों में पानी जमने की स्थिति बन चुकी है और पाला मुश्किलें बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में सात दिसंबर से उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ दिनों में बढ़ सकता है।

राजस्थान में सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा

राजस्थान के 18 शहरों का न्यूनतम तापमान शनिवार को 10 डिग्री से नीचे रहा। सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 2.3 डिग्री रहा। सीकर में पारा 3 डिग्री, नागौर का 3.3 डिग्री, चूरू का 4.5, अलवर का 5 और पाली का 5.6 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तर भारत के कई हिस्से दिसंबर के शुरूआती दिनों में ही कड़ाके की ठंड, तेज शीतलहर, घने कोहरे की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महसूस होगा।

इन राज्यों में 7-8 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को और नीचे ले जा सकती हैं। कई स्थानों पर सुबह-शाम ठंड और कोहरा बढ़ने की संभावना जताई गई है। घने कोहरे की वजह से कई इलाकों में दृश्यता कम होने की आशंका है, जिससे रेल-उड़ान सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें : Goa Cylinder Blast : गोवा में नाइट क्लब में फटा सिलेंडर, 23 की मौत

ये भी पढ़ें : Indigo Flight Crisis : 800 से ज्यादा उड़ान हुई रद, हवाई अड्डों पर बिगड़ रहे हालात