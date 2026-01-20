Weather Update Today : पहाड़ों से मैदानों तक चलेगा बर्फबारी, बारिश का दौर

आज से पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय, आने वाले कुछ दिन पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश की संभावना

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : कंपकंपाती ठंड से जूझ रहे उत्तर भारत के लिए आने वाले दिन ठंड बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करने जा रहे हैं। इन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

इसके बाद 22 से 24 जनवरी के दौरान इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है। विशेष रूप से 23 जनवरी को कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात प्रभावित होने के आसार हैं। इसके साथ ही उत्तरी भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है।

पंजाब में अमृतसर तो हरियाणा का भिवानी सबसे ठंडा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पंजाब के अमृतसर में पारा 2.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो पहले मुकाबले कुछ अधिक है, हालांकि अभी भी यह सामान्य से एक डिग्री नीचे है। हरियाणा में भिवानी सबसे ठंडा रहा और तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में पारा 5.5 डिग्री रहा। पहले इन जगहों पर 1 डिग्री से आसपास पारा चल रहा था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह राजस्थान को भी भीषण शीतलहर से कुछ राहत मिली है और ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। अलवर में सबसे कम 7.2 डिग्री तापमान रहा, जबकि सिरोही, श्रीगंगानर, बीकानेर और नागौर में 10 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

कोहरे का कहर हुआ कम

आईएमडी के अनुसार, घने कोहरे का कहर झेल रहे इलाकों में भी कमी आई है। हालांकि, अभी भी कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छिटपुट इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा रहा और दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। पूर्वी राजस्थान, बिहार और मेघालय के कुछ छिटपुट इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता 50-199 मीटर के बीच दर्ज की गई। पंजाब के अमृतसर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, फुरसतगंज और लखनऊ प्रत्येक में कुछ जगहों पर दृश्यता शून्य मीटर रही।

