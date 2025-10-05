Snapchat Paid Storage Plans: अब यादें होंगी महंगी! Snapchat ने फोटो-वीडियो सेव करने पर लगाया चार्ज, यूजर्स भड़के

Snapchat Paid Storage Plans: स्नैपचैट को एक बड़े नीतिगत बदलाव की घोषणा के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत यूज़र्स को ऐप के लोकप्रिय मेमोरीज़ फ़ीचर में फ़ोटो और वीडियो सेव करने के लिए भुगतान करना होगा – यह सेवा 2016 से मुफ़्त है। नए नियमों के तहत, 5GB से ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाले यूज़र्स को अब पेड प्लान लेना होगा।

नए स्टोरेज प्लान में क्या है?

स्नैपचैट के अनुसार, 5GB की सीमा पार करने वाले यूज़र्स को पेड प्लान में अपग्रेड करना होगा। कंपनी ने एक शुरुआती प्लान पेश किया है जिसमें 100GB स्टोरेज $1.99/माह (करीब ₹165) में मिलेगा। स्नैपचैट+ सब्सक्रिप्शन वाले यूज़र्स को $3.99/माह (करीब ₹330) की कीमत पर 250GB तक स्टोरेज मिलेगा।

जो उपयोगकर्ता भुगतान नहीं करना चाहते, उन्हें 12 महीने की अस्थायी संग्रहण अवधि के भीतर अपनी सहेजी गई चैट, फ़ोटो और वीडियो डाउनलोड करने होंगे – उसके बाद, डेटा हटाया जा सकता है।

2016 से मुफ़्त

मेमोरीज़ फ़ीचर 2016 में लॉन्च किया गया था ताकि उपयोगकर्ता उन फ़ोटो और वीडियो को दोबारा देख सकें जो आमतौर पर 24 घंटे बाद गायब हो जाते थे। समय के साथ, यह स्नैपचैट के सबसे पसंदीदा फ़ीचर में से एक बन गया, जिसके ज़रिए उपयोगकर्ता अब तक एक ट्रिलियन से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो सेव कर चुके हैं।

उपयोगकर्ता नाराज़ क्यों हैं?

इस बदलाव ने X (पहले ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आलोचनाओं की लहर पैदा कर दी है, जहाँ उपयोगकर्ता स्नैपचैट को “लालची” और “अनुचित” कह रहे हैं। कई लोगों का तर्क है कि लंबे समय से चली आ रही मुफ़्त सुविधा को सशुल्क सुविधा में बदलना विश्वासघात जैसा लगता है। हालाँकि, स्नैपचैट का कहना है कि सशुल्क मॉडल में बदलाव से उसे सेवा में सुधार करने और भारी स्टोरेज माँग को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

अभी कौन प्रभावित होगा?

स्नैपचैट ने स्पष्ट किया है कि ज़्यादातर उपयोगकर्ता तुरंत प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सहेजी गई मेमोरीज़ वर्तमान में 5GB की सीमा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जैसे-जैसे वे और ज़्यादा डेटा स्टोर करते जाएँगे, उन्हें भी अंततः अतिरिक्त जगह के लिए भुगतान करना पड़ सकता है।