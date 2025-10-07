Chandigarh Crime News : 9.25 लाख रुपए ड्रग मनी सहित तस्कर गिरफ्तार

प्रदेश पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 1.4 किलो हेरोइन भी की बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब पुलिस की टीमों ने प्रदेश भर में छापेमारी करते हुए बड़े स्तर पर नशीले पदार्थ जब्त किए। इस दौरान पुलिस ने 9.25 लाख रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश के तहत राज्य से नशों का पूरी तरह सफाया करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के 219वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 335 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 56 एफआईआर दर्ज कर 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, पिछले 219 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,054 तक पहुंच गई है।

ये नशीले पदार्थ पुलिस ने किए जब्त

इन छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 50 किलोग्राम भुक्की, 269 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 9.25 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ जारी इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है।

120 से अधिक पुलिस टीमों ने लिया अभियान में भाग

इस अभियान के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें ने पूरे राज्य में 335 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 366 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। यह बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की हुई है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 17 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Breaking News : पूरी ईमानदारी से विकास कार्य कर रही सरकार : डॉ. बलजीत कौर