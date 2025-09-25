Chandigarh Crime News : 8.7 किलो हेरोइन और 5 किलो अफीम सहित तस्कर काबू

प्रदेश पुलिस ने 353 जगह की छापेमारी, 91 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए एक मार्च से विशेष अभियान चलाया हुआ है। यह अभियान अभी भी निरंतर जारी है। सरकार ने इसे युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया है। इस अभियान के 208वें दिन पंजाब पुलिस ने 353 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्यभर में 74 एफआईआर दर्ज कर 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 208 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,944 हो गई है।

इतने नशीले पदार्थ किए जब्त

इन छापों के नतीजे में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 8.7 किलो हेरोइन, 13 किलो भुक्की, 5 किलो अफीम, 1113 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 8100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई है।

11 सौ पुलिस कर्मियों ने लिया छापेमारी में हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 73 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 353 जगहों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 390 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के सफाए के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 45 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

