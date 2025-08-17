Punjab Crime News : 620 ग्राम हेरोइन और नशीली गोलियों सहित तस्कर काबू

By
Harpreet Singh
-
0
62
Punjab Crime News : 620 ग्राम हेरोइन और नशीली गोलियों सहित तस्कर काबू
Punjab Crime News : 620 ग्राम हेरोइन और नशीली गोलियों सहित तस्कर काबू

पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी, अभियान के 168वें दिन पंजाब पुलिस की 301 स्थानों पर छापेमारी; 38 नशा तस्कर काबू

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर नकेल कसने और उनकी आपूर्ति चेन तोड़ने के लिए एक मार्च से शुरू किया गया अभियान अभी भी लगातार जारी है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन प्रदेश पुलिस की टीमें एक साथ पूरे प्रदेश में नशा तस्करों पर दबिश देते हुए उन्हें गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज रहीं हैं।

ऐसी ही सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 301 स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान 28 एफआईआर दर्ज की गईं और 38 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बीते 168 दिनों में गिरफ्तार नशा तस्करों की कुल संख्या 25,909 तक पहुंच गई है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 620 ग्राम हेरोइन और 1612 नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए।

प्रदेश के सभी 28 जिलों में चला अभियान

राज्य से नशों का पूरी तरह खात्मा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्धह्व मुहिम के 168वें दिन पंजाब पुलिस ने यह आॅपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशानुसार सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है, जो इस मुहिम की निगरानी कर रही है।

900 से अधिक पुलिसकर्मियों ने लिया भाग

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 70 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 900 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 100 से अधिक टीमों ने प्रदेशभर में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 316 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।