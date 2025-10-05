Punjab Crime News : 3.9 किलोग्राम हेरोइन और ड्रग मनी सहित तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 67 किलो चूरापोस्त और भारी मात्रा में नशीली दवाएं भी पकड़ीं

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध को जारी रखते हुए इस अभियान के 218वें दिन कुल 313 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 62 एफआईआर दर्ज कर 82 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 218 दिनों में गिरफ्तार कुल नशा तस्करों की संख्या 31,972 हो गई है। इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 67 किलोग्राम भूकी (पोस्त अवशेष), 660 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 41,640 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

एक मार्च 2025 से चलाया हुआ है अभियान

ज्ञात रहे कि पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार के निर्देश और डीजीपी पंजाब के आदेश पर पंजाब पुलिस ने एक मार्च 2025 से विशेष अभियान चलाया हुआ है जिसे युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया गया है। नशों के खिलाफ जारी इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

120 टीमों ने लिया अभियान में हिस्सा

इस अभियान के दौरान 60 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक टीमों ने पूरे राज्य में 313 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 331 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति — प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम लागू की है। इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 20 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है।

आने वाले दिनों में तेज होगी छापेमारी

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। आने वाले समय में दिवाली सहित कई अन्य बड़े त्योहार आ रहे हैं। पुलिस इन त्योहारों के मध्यनजर अभियान को और भी ज्यादा सख्ती से चलाएगी ताकि नशा तस्करों पर ज्यादा से ज्यादा नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश से नशा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।