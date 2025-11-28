Chandigarh Crime News : 1 किलो हेरोइन, 11.24 लाख रुपए सहित तस्कर गिरफ्तार

Harpreet Singh
पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान जारी, 271 जगह पर की छापेमारी, 93 नशा तस्कर पकड़े

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस का विशेष अभियान युद्ध नशों विरुद्ध लगातार जारी है। ज्ञात रहे कि यह अभियान बीती एक मार्च से शुरू किया गया था और तब से यह जारी है। इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने बड़े स्तर पर सफलता हासिल की है। अभियान के 271वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 271 स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 68 एफआईआर दर्ज की गईं और 93 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार 271 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 38,292 हो गई है।

इतने नशीले पदार्थ किए गए बरामद

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1 किलो हेरोइन, 29,678 नशीली गोलियां और 11.24 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त प्रदेश बनाने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। नशों के खिलाफ इस राज्यव्यापी लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है।

100 से अधिक टीमों ने की छापेमारी

इस बड़े आॅपरेशन के दौरान 61 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक टीमें पूरे पंजाब में 271 स्थानों पर एक साथ सक्रिय रहीं। दिनभर चले अभियान में पुलिस टीमों ने 290 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 27 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए प्रेरित व राजी किया।

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

पंजाब पुलिस प्रवक्ता ने इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि इस नशा रूपी बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वे सरकार और प्रदेश पुलिस का सहयोग करें। जहां भी उन्हें किसी तरह की नशा बिक्री की सूचना मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को पकड़ा जा सके और नशे की बिक्री को रोका जा सके।

