Chandigarh Crime News : 1.5 किलो हेरोइन, 5.52 लाख ड्रग मनी सहित तस्कर काबू

युद्ध नशों विरुद्ध आॅपरेशन के तहत अब तक प्रदेश में पकड़े गए 38 हजार से ज्याद नशा तस्कर

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के लगातार 269वें दिन पंजाब पुलिस ने 309 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके नतीजे में राज्य भर में 81 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 75 एफआईआरज दर्ज की गईं। इसके साथ ही 269 दिनों में कुल गिरफ्तार नशा तस्करों की संख्या 38,010 हो गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 1 किलो गांजा, 585 नशीली गोलियां और 5.52 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है।

900 से अधिक कर्मियों ने लिया छापेमारी में हिस्सा

58 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा पुलिस टीमें पूरे राज्य में 309 छापे मारने में सक्रिय रहीं। पुलिस टीमों ने दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान 326 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं।

पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5-सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है। प्रदेश सरकार ने नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन – लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने ह्यनशा छुड़ाने अभियान के अंतर्गत आज 43 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

तरनतारन में हथियारों सहित दो काबू

स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) फाजिल्का ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर सीमा पार से हथियार तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है तथा उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड, दो जिंदा कारतूसों सहित एक 9एमएम ग्लॉक पिस्टल बरामद की है।

यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान फाजिल्का के विक्रम सिंह निवासी गांव चक बलोचां वाला तथा प्रभजोत सिंह उर्फ प्रभ निवासी गांव चक बाजीदा के रूप में हुई है। हैंड ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्टल बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उनका बिना रजिस्ट्रेशन का काला हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, भी जब्त कर लिया है।