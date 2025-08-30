Chandigarh Crime News : 1.2 किलोग्राम हेरोइन और ड्रग मनी सहित तस्कर काबू

विशेष अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने 360 जगह की छापेमारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : नशे और नशा तस्करों को प्रदेश से पूरी तरह खत्म करने के लिए सीएम के आदेश पर पंजाब पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत बीती एक मार्च से पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाकर नशा तस्करों को पकड़ रही है और सलाखों के पीछे धकेल रही है। इसी अभियान को जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने 360 स्थानों पर छापेमारी की।

इस दौरान राज्यभर में 53 एफआईआर दर्ज कर 65 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 182 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 27,663 हो गई है। इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 650 ग्राम अफीम, 150 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 600 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई।

प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ की छापेमारी

यह आॅपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशा विरोधी मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने लिया हिस्सा

स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 74 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 406 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

ये भी पढ़ें : Punjab Flood Update : पंजाब आज तक की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में आया

ये भी पढ़ें : Punjab Flood News : केंद्र की लापरवाही ने पंजाब को डुबो दिया : बरिंदर गोयल