Smuggler Arrested : ट्रक से डोडा पोस्त की तस्करी करते दो काबू

नासिक से ट्रक में डोडा पोस्त का तस्करी कर ले जाया जा रहा था पटियाला

Jind News, आज समाज , जींद। गांव किनाना के निकट जींद-रोहतक नेशनल हाइवे फ्लाईओवर पर सदर थाना पुलिस ने ट्रक को काबू कर उसमें से 72 किलो 50 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। सदर थाना पुलिस ने ट्रक चालक तथा उसके सहायक के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डोडा पोस्त को नासिक से टमाटर की आड़ में तस्करी कर पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही हे।

ट्रक को रूकवा कर ली तलाशी

सीआरएसयू चौकी के कार्यवाहक प्रभारी भगवत दयाल बुधवार रात गांव किनाना के निकट जींद-रोहतक नेशनल हाइवे के फ्लाईअवर पर नाका लगा कर आने जाने वाले वाहनो पर नजर रखे हुए थे। उसी दौरान उन्हें ट्रक से नशा तस्करी कर जींद की तरफ लाए जाने की सूचना मिली। कुछ समय के बाद उन्होंने रोहतक की तरफ से आ रहे ट्रक को रूकवा कर तलाशी ली। ट्रक में टमाटर की करेट भरी गई थी।

जब पुलिसकर्मियों ने करेटों को हटाया तो नीचे कट्टे दबे मिले। जिसकी जांच करने पर उनमें डोडा पोस्त भरा पाया गया। जिसका वजन 72 किलो 50 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में ट्रक चालक की पहचान गांव उचाना कलां निवासी मनजीत तथा सहायक की पहचान गांव पाई निवासी मनदीप उर्फ दीपा के रूप में हुई।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि टमाटर को नासिक महाराष्ट्र से पटियाला पंजाब के लोड किया गया था। टमाटर करेट की आड में डोडा पोस्त को तस्करी कर पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा था। सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने मनजीत तथा मनदीप के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

