Chandigarh Crime News : भारी मात्रा में नशीले पदार्थों सहित तस्कर काबू

पुलिस ने नशा तस्करों के कब्जे से 316 ग्राम हेरोइन, 1.2 किलोग्राम अफीम, 166 नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के अंतर्गत लगातार 316वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने 269 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान प्रदेश भर में 56 एफआईआर दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 316 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 44,084 हो गई है। इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 316 ग्राम हेरोइन, 1.2 किलोग्राम अफीम, 166 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 1,960 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

पांच सदस्यीय टीम कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त प्रदेश बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशा-विरोधी अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। इस अभियान के तहत 55 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने प्रदेश भर में 269 स्थानों पर छापेमारी की।

दिन भर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 271 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। प्रदेश सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति—इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की गई है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने डी-एडिक्शन घटक के अंतर्गत 60 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया है।

गत दिवस इतने तस्कर किए काबू

अभियान के 315वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 301 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 61 एफआईआर दर्ज कर 82 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 315 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 43,950 हो गई है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 7.7 किलोग्राम हेरोइन, 8,759 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 12,790 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।