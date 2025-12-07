Smriti Mandhana News: शादी टूटने पर स्मृति मंधाना का बड़ा बयान, पलाश मुच्छल से रिश्ता खत्म

Smriti Mandhana News: शादी टूटने पर स्मृति मंधाना का बड़ा बयान, पलाश मुच्छल से रिश्ता खत्म

Smriti Mandhana News:  इंडियन महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना ने आखिरकार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। क्रिकेटर ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया है, और उनकी शादी कैंसिल कर दी गई है।

मंधना ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें साफ किया कि शादी अब नहीं हो रही है और इस मुश्किल दौर में दोनों परिवारों से प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है।

स्मृति मंधाना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया

इंस्टाग्राम पर, स्मृति मंधाना ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हफ्तों से चल रही अफवाहों पर बात की। अपने स्टेटमेंट में, उन्होंने लिखा: “पिछले कुछ हफ्तों में, मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं हमेशा से बहुत प्राइवेट इंसान रही हूं और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हूं।

हालांकि, अब यह साफ करना ज़रूरी है कि शादी कैंसिल कर दी गई है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस मामले को यहीं रहने दें और दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें। प्लीज हमें ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए समय और स्पेस दें।” उनका मैसेज तेज़ी से वायरल हो गया, जिसे फैंस और शुभचिंतकों से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला।

क्रिकेट उनकी टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है

उसी पोस्ट में, मंधाना ने साफ़ किया कि उनका करियर और इंडिया को रिप्रेजेंट करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई हैं। उन्होंने लिखा: “मुझे सच में विश्वास है कि कोई ऊपर वाली शक्ति हम सभी को गाइड करती है। मेरे लिए, वह मकसद हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करना रहा है।

मैं अपने देश के लिए जितना हो सके लंबे समय तक खेलना चाहती हूं और ट्रॉफी जीतना चाहती हूं। यही मेरा एकमात्र फोकस बना रहेगा।” यह बयान पर्सनल मुश्किलों के बावजूद अपनी प्रोफेशनल जर्नी के प्रति मंधाना के पक्के इरादे को दिखाता है।

शादी 23 नवंबर को तय थी

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन शादी के दिन ही सेरेमनी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी टालने का फैसला किया।

अफवाहें और सोशल मीडिया पर अटकलें

शादी टलने के बाद, ऑनलाइन कई अफवाहें फैलने लगीं। सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड चैट भी सामने आईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया है। हालांकि, उस समय दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया था।

मंधाना के हालिया बयान से अब यह कन्फर्म हो गया है कि रिश्ता खत्म हो गया है, हालांकि उन्होंने अफवाहों या आरोपों पर कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि इज्ज़त और प्राइवेसी बनाए रखने का फैसला किया।

आगे बढ़ते हुए

अपने बयान से, स्मृति मंधाना ने यह साफ कर दिया है कि वह इस चैप्टर को पीछे छोड़कर पूरी तरह से अपने क्रिकेट करियर पर फोकस करना चाहती हैं। देश भर के फैंस ने उनके ग्रेस, मैच्योरिटी और खेल के प्रति कमिटमेंट की तारीफ करते हुए ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया है।

इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक के तौर पर, मंधाना अब अपनी सारी एनर्जी उस खेल में लगाने के लिए तैयार हैं जिसे वह पसंद करती हैं — इंडिया के लिए खेलना और देश के लिए जीतना।

