Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Date: क्या इस दिन शादी करेंगे स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल? भाई ने तोड़ दी वायरल अफवाह म्यूजिशियन पलाश मुच्छल और इंडियन महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि यह कपल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेगा, लेकिन खबर है कि उनकी शादी पोस्टपोन कर दी गई, जिससे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई जा रही थीं।

इस बीच, पलाश मुच्छल भी एक लड़की के साथ एक प्राइवेट चैट के वायरल होने के बाद विवादों में आ गए, जिससे धोखाधड़ी के आरोप लगे और अफवाहें फैलीं कि कपल ने अपनी शादी कैंसल कर दी है। हालांकि, इंटरनेट पर शादी की नई तारीख के बारे में खबरें आने के बाद चीजें एक और मोड़ ले गईं।

स्मृति मंधाना के भाई ने नई शादी की तारीख पर तोड़ी चुप्पी

वायरल दावों के मुताबिक, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 7 दिसंबर को शादी करने वाले हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह कपल आखिरकार इसी तारीख को शादी करेगा। हालांकि, सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए, स्मृति मंधाना के भाई ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इन दावों पर रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ किया,

“मुझे ऐसी किसी अफवाह के बारे में पता नहीं है। अभी तक, शादी अभी भी पोस्टपोन है।” इस बयान से यह साफ हो जाता है कि ऑनलाइन चल रही 7 दिसंबर की शादी की तारीख पूरी तरह से झूठी है, और स्मृति मंधाना या पलाश मुच्छल ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।

23 नवंबर की शादी क्यों पोस्टपोन हुई?

जिन लोगों को नहीं पता, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी। बदकिस्मती से, उसी दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, कपल ने शादी पोस्टपोन करने का फैसला किया।

इसके तुरंत बाद, पलाश मुच्छल के कई महिलाओं के साथ अफेयर की अफवाहें ऑनलाइन सामने आने लगीं, जिससे उनके रिश्ते में परेशानी की अटकलें और बढ़ गईं। अभी के लिए, कपल ने चुप्पी साध रखी है, और शादी की कोई नई तारीख ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है।