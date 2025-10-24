Bill Gates Entry in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में Bill Gates की एंट्री से मचा तहलका! स्मृति ईरानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं – ‘इंडियन टीवी पर...

Smriti Irani reacts on Bill Gates Entry in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: एकता कपूर द्वारा निर्मित और स्मृति ईरानी अभिनीत, प्रसिद्ध भारतीय टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है। पिछले तीन महीनों से, यह शो अपने अप्रत्याशित मोड़ और दमदार कहानी से खूब चर्चा बटोर रहा है।

हाल ही में अभिनेत्री साक्षी तंवर की प्रभावशाली एंट्री के बाद, नवीनतम एपिसोड ने सभी को चौंका दिया जब विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स ने शो में अचानक उपस्थिति दर्ज कराई और तुलसी (स्मृति ईरानी) से मिले। उनकी उपस्थिति ने प्रशंसकों को हैरान और उत्साहित कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चाएँ शुरू हो गईं।

स्मृति ईरानी ने बिल गेट्स की एंट्री पर प्रतिक्रिया दी

बिल गेट्स के कैमियो के बाद, स्मृति ईरानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके साथ शूटिंग के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, “इस शो में बिल गेट्स की एंट्री ने भारतीय टेलीविज़न में इतिहास रच दिया है। हम सालों से माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बात करते आ रहे हैं, और इस सहयोग के ज़रिए हम जागरूकता को और भी बड़े मंच पर ला रहे हैं।”

स्मृति ने आगे कहा, “‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सिर्फ़ एक शो नहीं है – यह एक ऐसी कहानी है जो ज़िंदगी के अनमोल सबक सिखाती है। इस धारावाहिक के ज़रिए हम समाज को आईना दिखा रहे हैं और असली मुद्दों पर जागरूकता फैला रहे हैं।”

स्मृति ईरानी के लिए गर्व का पल

अपने काम पर गर्व जताते हुए, स्मृति ने कहा, “मुझे गर्व है कि पिछले तीन महीनों में, हमने कई ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला है जिन पर लोग शायद ही कभी खुलकर चर्चा करते हैं। बिल गेट्स के सहयोग से, अब हम मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस बातचीत को वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।”

स्मृति ईरानी ने बिल गेट्स को धन्यवाद दिया

स्मृति ईरानी ने इस पहल में हाथ मिलाने के लिए बिल गेट्स का भी धन्यवाद किया और कहा, “हमारा शो पहले भी बॉडी शेमिंग, उम्र को लेकर शर्मिंदगी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, झूठे मामलों और दहेज जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठा चुका है। इस बार, हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जागरूकता को दुनिया भर में ले जा रहे हैं — और बिल गेट्स के योगदान ने इसे और भी सार्थक बना दिया है।”

इस सहयोग से, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह सिर्फ़ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है — यह मनोरंजन से भरपूर एक सामाजिक आंदोलन है, और स्मृति ईरानी भविष्य में भी दर्शकों के लिए ऐसी प्रभावशाली कहानियाँ लाती रहेंगी।