NEET Exam Guidelines: स्मार्टवॉच और मोबाइल बैन, पगड़ी-हिजाब पर नहीं रोक

एनटीए ने नीट-यूजी परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी किया

NEET Exam Guidelines, (आज समाज), नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार 21 जून को दोबारा होने वाली नीट-यूजी परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी का कोई मौका छोड़ते नहीं दिख रही है। नीट-यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए कमीशन ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही मेडिकल कॉलेजों को 20 व 21 जून को खोलने और यूजी और पीजी के छात्रों की छुट्टियों को रद करने के निर्देश दिए हैं। बहुत विशेष परिस्थिति में ही किसी को छुट्टी मिलेगी। एनएमसी ने नोटिस जारी कर सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्राचार्यों को परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकारों से भी इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

पगड़ी, मंगलसूत्र, हिजाब या धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक नहीं

नीट-यूजी में 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर एनटीए ने छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है, जिसमें पगड़ी, मंगलसूत्र, हिजाब या धार्मिक प्रतीक और सिंदूर जैसी चीजों को पहनने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे छात्रों से परीक्षा केंद्रों पर तय समय से पहले पहुंचकर जांच करवाने का अनुरोध किया है।

एनटीए ने इसके साथ ही छात्रों को परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी किया है, उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। छात्रों को हल्के रंग व आधी बाजु के कपड़े, चप्पल या कम हील के सैंडल पहनकर आने की सलाह दी है।

दो स्तर पर होगी जांच

एनटीए से जुडे अधिकारियों के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों के गेट पर जांच में तैनात अधिकारियों व कर्मियों को ड्रेस कोड की पूरी सूची भेज दी गई है, ताकि इसे लेकर किसी तरह की भ्रम न रहें। इसके साथ ही बड़े साइज के बेल्ट, भारी आभूषण, ऊंची हील के सैंडल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच और मोबाइल की भी अनुमति नहीं है।

परीक्षा केंद्र के भीतर सभी छात्रों को अनिवार्य सुरक्षा जांच के बाद की जाने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की जांच दो स्तर पर होगी। पहली जांच प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के आधार पर होगी। दूसरी बायोमैट्रिक जांच होगी। इन जांचों के दौरान सीसीटीवी से लाइव मानीटिरिंग भी होगी। इस दौरान एनटीए मुख्यालय के साथ ही जिला व राज्य की पुलिस भी नजर रखेगी।