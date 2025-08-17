Home WiFi Speed: धीमा इंटरनेट बन सकता है परेशानी का कारण, स्पीड बढ़ाने के लिए अपनाए यह टिप्स

इन 5 तरीकों से घर के वाई-फाई की परफॉर्मेंस को बनाए बेहतर

Home WiFi Speed,(आज समाज), नई दिल्ली: धीमा इंटरनेट और लगातार बफरिंग किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपके घर का वाई-फाई बार-बार स्लो हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और छोटे-छोटे कदम उठाकर आप अपने राउटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और पूरे घर में तेज और स्थिर इंटरनेट स्पीड का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं आसान तरीकों के बारे में।

राउटर प्लेसमेंट के लिए करें सही जगह का चयन

आपका राउटर घर के किस हिस्से में रखा है, इससे उसकी स्पीड और कवरेज काफी प्रभावित होती है। इसे हमेशा घर के सेंटर में, खुली जगह पर और ऊंचाई पर रखें। दीवारों, बेसमेंट या क्लोसेट में रखने से बचें। माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फोन या मेटल आॅब्जेक्ट्स के पास रखने से भी सिग्नल कमजोर हो जाता है।

कम भीड़ वाले चैनल का पता करें और राउटर सेटिंग्स में जाकर उसे बदले

आपका राउटर कुछ स्पेसिफिक चैनल्स पर काम करता है। अगर आप फ्लैट या भीड़-भाड़ वाले एरिया में रहते हैं तो पड़ोसियों के राउटर भी उसी चैनल पर हो सकते हैं, जिससे नेटवर्क स्लो हो जाता है। स्मार्टफोन पर Wi-Fi Analyzer ऐप से कम भीड़ वाले चैनल का पता करें और राउटर सेटिंग्स में जाकर उसे बदल दें। राउटर में 2.4 GHz और 5 5 GHz दोनों बैंड मिलते हैं, जहां 5 GHz तेज और कम भीड़ वाला होता है लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम रहती है।

लेटेस्ट फर्मवेयर इंस्टॉल करें

जिस तरह मोबाइल या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, वैसे ही राउटर में भी फर्मवेयर अपडेट आते रहते हैं। ये अपडेट स्पीड, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। अपने राउटर की मैनुअल या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक करें और लेटेस्ट फर्मवेयर इंस्टॉल करें।

मजबूत पासवर्ड लगाए

अगर आपका वाई-फाई पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी आपके नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकता है और आपकी इंटरनेट स्पीड धीमी कर सकता है। हमेशा हढअ2 या हढअ3 एन्क्रिप्शन वाला मजबूत पासवर्ड लगाएं और नेटवर्क का नाम बदल दें। इससे आपका इंटरनेट सिर्फ आपके ही कंट्रोल में रहेगा।

नया राउटर या एक्सटेंडर लगाएं

अगर आपका राउटर पुराना है तो हो सकता है वो आज की हाई-स्पीड इंटरनेट और मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट न कर पा रहा हो। नए राउटर्स वाई-फाई6 जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जो तेज और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बजट कम हो तो वाई-फाई Wi-Fi Extender या Mesh Wi-Fi सिस्टम भी घर के डेड स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं।

