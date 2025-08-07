Share Market Update : उठापटक के बाद शेयर बाजार में मामूली तेजी

अमेरिकी टैरिफ का असर दिया दिखाई, आज का दिन रहेगा शेयर बाजार के लिए अहम 

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को पूरा दिन अमेरिकी टैरिफ का दबाव देखने को मिला। बाजार में कारोबारी समय के दौरान उठापटक की स्थिति देखने को मिली और ज्यादात्तर समय शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। वहीं दिन का समय समाप्त होने के समय इसमें कुछ तेजी दिखाई दी और 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 79.27 अंक या 0.10 प्रतिशत उछलकर 80,623.26 अंक पर बंद हुआ। अधिकांश समय सूचकांक लाल निशान में रहा और 79,811.29 के निचले स्तर तक गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 21.95 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,596.15 पर आ गया।

शेयर बाजार अंतिम घंटे में बढ़त में आया

टैरिफ संबंधी अनिश्चितता के बावजूद भारतीय शयेर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में कारोबार के आखिरी घंटे में हुई खरीदारी के चलते तेजी लौटी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। इससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

आज का दिन रहेगा अहम

आज शुक्रवार है और सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन है। आज देखना होगा की निवेशक किस तरफ रुख करते हैं। ज्ञात रहे कि पिछले तीन सप्ताह से शेयर बाजार की निराशाजनक साप्ताहिक क्लोजिंग हो रही है। वहीं आज देखना होगा कि शेयर बाजार लाल निशान पर बंद होता है या फिर हरे निशान पर। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के चलते शेयर बाजार में आने वाला कुछ समय जरूर चुनौतिपूर्ण होगा। लेकिन देखना यह होगा कि भारत का शेयर बाजार किस तरह से अमेरिकी दबाव का सामना करता है।

एक ही दिन में सोना 3600 रुपए महंगा हुआ

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाई गई नई टैरिफ दरों के बाद भारतीय सर्राफा बाजार में उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। पिछले दिन की मामूली तेजी को पीछे छोड़ते हुए गुरुवार को सोने और चांदी ने बड़ा उछाल लगाया और एक ही दिन में सोना फिर से एक लाख रुपए का स्तर पार कर गया।

यह पांचवां अवसर है जब सोने की कीमतें एक लाख रुपए के स्तर के पार गई हैं। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 3,600 रुपए की तेजी के साथ 1,02,620 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 3,600 रुपए की तेजी के साथ 1,02,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,500 रुपए बढ़कर 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

