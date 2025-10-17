Gold Price Update : सोने में मामूली गिरावट, चांदी की चमक बरकरार

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 1,84,000 रुपए प्रति किलो हुई बंद

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में लगातार बनी मांग के बीच सोने के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे व्यापारियों की मुनाफावसूली मुख्य कारण रही।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 200 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि, उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में चांदी की कीमतें 2,000 रुपये की तेजी के साथ 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गईं। अखिल भारतीय सरार्फा संघ ने इसकी पुष्टि की है।

वैश्विक बाजारों में जारी रही तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 4,246.08 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका में राजकोषीय चिंताओं और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश की ओर रुख करने से सोने में हालिया तेजी जारी रही। हाजिर चांदी मामूली बढ़त के साथ 53.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 826.23 अंक या 1.04 प्रतिशत उछलकर 83,467.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,010.05 अंक या 1.22 प्रतिशत बढ़कर 83,615.48 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,585.30 पर आ गया।

जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार की तेजी के पीछे मुख्य कारण घरेलू आय में सुधार और नए विदेशी निवेश के कारण वित्तीय और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयरों में मजबूती से सेंसेक्स और निफ्टी ने व्यापक बढ़त हासिल की। बीते दो सत्रों में सेंसेक्स 1,500 अंक से ज्यादा चढ़ा है। वहीं, निफ्टी 1.9% उछला है। अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रति अपने रुख में नरमी का संकेत देने और अमेरिका-भारत व्यापार डील फाइनल होने की उम्मीद के चलते भी इसमें तेजी दर्ज की गई।