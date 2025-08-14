Haryana CM Nayab Saini: हरियाणा के कुशल कामगारों को भेजा जाएगा विदेश: नायब सैनी

कहा- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में नई दिशा प्रदान करेगा गो ग्लोबल दृष्टिकोण

CM Nayab Saini, (आज समाज), चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सरकार के विदेश सहयोग विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में कुशल कामगारों को विदेश में नौकरी के लिए भेजा जाएगा।

सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। ताकि युवा युवा पक्के और सुरक्षित तरीके से विदेश जाएं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि सरकार का गो ग्लोबल दृष्टिकोण युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में नई दिशा प्रदान करेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देगा।

बैठक में उद्योग, वाणिज्य एवं वन-पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव एके चटर्जी, विदेश मंत्रालय की सचिव नीना मल्होत्रा उपस्थित रहे।

डंकी रूट जैसी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टेकहोल्डर्स से मिलकर डंकी रूट जैसी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए बैठक में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और विभिन्न विदेशी प्लेसमेंट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में लगभग 20 भर्ती एजेंसियों ने भाग लिया।

युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे शुरू

विदेश सहयोग विभाग में मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी ने कहा कि इस पहल के तहत युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक कौशल, भाषा प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 5700 युवाओं को नौकरी के लिए भेजा जाएगा विदेश

सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 5700 रिक्तियां आॅनलाइन जारी की हैं, जिन पर हरियाणा के युवा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को मारीशस, इजरायल, रूस, नार्वे, जर्मनी, दुबई और अन्य देशों में काम के लिए भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें : Punjab News Update : पंचायतें लोकतंत्र का आधार इनको मजबूत करना जरूरी : मान