Himachal Accident News : गुजरात के छह पर्यटकों की हिमाचल में मौत

भारी बारिश और तेज आंधी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुआ पर्यटकों से भरा वाहन

Himachal Accident News (आज समाज), चंबा : सोमवार अल सुबह हिमाचल के चंबा में हुए एक दर्दनाक हादसे में गुजरात के छह पर्यटकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इन पर्यटकों का वाहन भारी बारिश और तेज आंधी में फंस गया और हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भटियात के ककीरा में ये दुर्घटना आज सुबह तीन बजे के करीब हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर रवाना हो गई। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी विजय सकलानी ने की है। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया गया। जिसमें से तीन पर्यटकों को प्राथमिक उपचार देने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है।

बीते दिन ऋषिकेश में सात श्रद्धालू हुए थे घायल

हरियाणा के यमुनानगर से चारधाम यात्रा पर जा रहे टेंपो ट्रैवलर का टायर फटने से सात तीर्थयात्री घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद सबको छुट्टी दे दी गई। एसडीआरएफ के निरीक्षक कवींद्र सजवाण ने बताया कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र नंबर पर पंजीकृत एक टेंपो ट्रैवलर 17 तीर्थयात्रियों को लेकर चारधाम की यात्रा पर जा रहा था। सुबह 6:15 बजे सिंगटाली बाजार के पास टेंपो ट्रैवलर का पिछला टायर फट गया। इससे टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया।

दुर्घटना में सात तीर्थयात्री घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर 108 एंबुलेंस पहुंची। सभी घायलों को एम्स ऋषिकेश लाया गया। घायलों में एक यात्री के कंधे पर झटका लगने के कारण थोड़ी ज्यादा चोट आई है। अन्य घायलों में सर्वजीत कौर (55), किरण मिश्रा (54), रवींद्र कुमार (66), मोहित (16), राघव शर्मा (16), अनु शर्मा (38), सभी निवासी यमुनानगर हरियाणा है। वहीं एम्स रोड पर अनियंत्रित होकर एक ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। जिसमें चार लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सबको छुट्टी दे दी गई।

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