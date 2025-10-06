Jaipur hospital fire : जयपुर के अस्पताल में आग से छह मरीजों की मौत

Harpreet Singh
Jaipur hospital fire : जयपुर के अस्पताल में आग से छह मरीजों की मौत

जानकारी के अुनसार आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, मौके पर पहुंचे सीएम

Jaipur hospital fire (आज समाज), जयपुर : एक दुखद हादसे में रविवार को जयपुर के एसएमएस (सवाई मान सिंह) अस्पताल में आग लगने से वहां भर्ती छह मरीजों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट होने के कारण हुआ। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया।

वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची और उन्होंने साक्ष्य जुटाए। इस हादसे में अस्पताल में भर्ती कुछ अन्य मरीज भी आग की चपेट में आए हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक आग से छह मरीज पूरी तरह से झुलस चुके थे जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

हादसे के बारे ये बोले ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज

ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज डॉ. अनुराग धाकड़ ने जानकारी दी कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी प्रतीत होती है। आईसीयू में भर्ती ज्यादातर मरीज पहले से ही बहुत गंभीर स्थिति में थे और कई कोमा में थे। उनके सर्वाइवल रिफ्लेक्स कमजोर थे, इसलिए उन्हें तुरंत शिफ्ट करना मुश्किल रहा। आग से निकलने वाले टॉक्सिक गैसों के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ गई। हमने उन्हें निचले फ्लोर के आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन छह मरीजों को बचाया नहीं जा सका।

सीएम सहित कैबिनेट मंत्री मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेधम भी मौजूद थे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री को सूचना मिली कि कउव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुछ लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 में से ज्यादातर मरीजों को बचा लिया गया है। सरकार घायलों के इलाज को प्राथमिकता दे रही है। फिलहाल, अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम आग के कारणों की विस्तृत जांच में जुटी है।

