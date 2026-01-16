Sonu Sood Fitness Routine: 52 की उम्र में सिक्स पैक! बिना एक्स्ट्रीम डाइट सोनू सूद का फिटनेस सीक्रेट आया सामने

Sonu Sood Fitness Routine: ग्लैमर की दुनिया में, फिटनेस सब कुछ है – चाहे वह एक्टर हों या एक्ट्रेस। कुछ स्टार चीनी पूरी तरह से छोड़ देते हैं, कुछ सालों तक डिनर नहीं करते, जबकि कुछ खिचड़ी खाकर गुज़ारा करते हैं या जिम में घंटों बिताते हैं। सेलेब्रिटीज़ फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन पर कड़ी नज़र रखते हैं।

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी इससे अलग नहीं हैं। 52 साल की उम्र में भी, वह अपनी फिट फिजिक से फैंस को हैरान करते रहते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परफेक्ट सिक्स-पैक एब्स दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इस उम्र में बिना किसी एक्सट्रीम डाइट या मुश्किल वर्कआउट रूटीन के इतने फिट कैसे रहते हैं?

सोनू सूद का आसान फिटनेस सीक्रेट

दिलचस्प बात यह है कि सोनू सूद क्रैश डाइट या सज़ा देने वाले जिम सेशन में विश्वास नहीं करते। इसके बजाय, वह संतुलित खाना खाने और हल्के, लगातार वर्कआउट से अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं। HT से बातचीत में, एक्टर ने अपने डेली रूटीन और फिटनेस फिलॉसफी के बारे में बताया।

सुबह का रूटीन: दिन की शांत शुरुआत

सोनू के लिए, सुबह का समय पवित्र होता है। वह अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी, आराम और हल्की स्ट्रेचिंग से करते हैं ताकि उनका मन और शरीर एक साथ आ सकें।

“मैं अपनी सुबह की शुरुआत जल्दी और शांति से करता हूँ। एक गिलास गर्म पानी, कुछ मिनटों का आभार और हल्की स्ट्रेचिंग मेरे मन और शरीर को एक साथ लाने में मदद करते हैं। यह धीमी शुरुआत पूरे दिन के लिए माहौल सेट कर देती है, चाहे दिन कितना भी बिज़ी क्यों न हो,” उन्होंने बताया।

वर्कआउट: दिन में सिर्फ़ एक घंटा

कई सेलेब्रिटीज़ के उलट जो जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, सोनू इसे आसान और असरदार रखते हैं। “मैं लगभग हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ, आमतौर पर लगभग एक घंटे के लिए। मेरे वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर वर्क, फंक्शनल एक्सरसाइज़ और कार्डियो शामिल हैं। मुझे अपना रूटीन अलग-अलग रखना पसंद है ताकि यह मेरे शरीर को चुनौती दे और चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखे,” उन्होंने कहा।

डाइट: कोई एक्सट्रीम नहीं, बस स्मार्ट चॉइस

जब खाने की बात आती है, तो सोनू घर के बने खाने, पोर्शन कंट्रोल और अच्छे पोषण में पक्का विश्वास करते हैं। वह एक्सट्रीम डाइटिंग से बचते हैं और अपने शूटिंग शेड्यूल और शारीरिक ज़रूरतों के हिसाब से अपना खाना एडजस्ट करते हैं। सोनू ने बताया, “मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग में विश्वास नहीं करता। मेरा खाना मेरे शूट शेड्यूल या फिजिकल ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें वही रहती हैं—घर का बना खाना, पोर्शन कंट्रोल और अच्छा न्यूट्रिशन। मुझे हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना पसंद है। एनर्जी के लिए मैं आमतौर पर ताज़े फल, नट्स, स्प्राउट्स और दालों पर निर्भर रहता हूँ।”

लंबे शूटिंग के दिनों में, वह एक्टिव और फोकस्ड रहने के लिए और सुस्ती महसूस न हो, इसके लिए भुने हुए चने, फलों के बाउल और घर के बने प्रोटीन स्नैक्स अपने पास रखते हैं।

वर्क अपडेट

सोनू सूद आखिरी बार फिल्म ‘फतेह’ में दिखे थे, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया था।

