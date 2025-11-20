Accident On Panipat Highway : छह माह के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया, हाईवे पर सड़क हादसे में युवक की मौत, डेढ़ साल पहले ही हुई थी शादी

Accident On Panipat Highway, (आज समाज), पानीपत : नेशनल हाईवे पर मन्नत ढाबे के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान उमेदगढ़ गांव गन्नौर के रहने वाले करीब 27 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के साले दीपक निवासी शहर मालपुर ने बताया कि मृतक मनीष हल्दाना के पास एक कंपनी में काम करता था।

अचानक पशु सामने आ गया

बुधवार शाम के समय वह बाइक पर सवार होकर किसी काम से गन्नौर से समालखा की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह शाम के समय मन्नत ढाबे के पास पहुंचा तभी अचानक पशु सामने आ गया, जिसके कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने इलाज के लिए उसे सामान्य अस्पताल समालखा में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।

मनीष की करीब डेढ़ साल पहले शादी हुई थी

मृतक मनीष की करीब डेढ़ साल पहले शादी हुई थी। उसका करीब 6 महीने का एक बच्चा है। वहीं इस संबंध में हल्दाना पुलिस चौकी से जांच कर्मी एवं हैंड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि हादसा इतफाकिया है जिसको लेकर दीपक की शिकायत पर बीएनएस 194 के तहत कार्रवाई करते हुए सामान्य अस्पताल समालखा में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

