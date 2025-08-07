Haryana News: हरियाणा की जेलों में मोबाइल फोन बरामदगी की जांच के लिए गठित की जाएगी एसआईटी

पांच जेलों से पिछले छह महीनों में 23 मोबाइल फोन किए जा चुके बरामद
Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: पिछले कुछ समय से हरियाणा की जेलों में मोबाइल फोन व अन्य उपकरण मिलने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग से न केवल सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि बाहरी दुनिया से आपराधिक गतिविधियों का संचालन भी संभव हो रहा है।

अब इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जेल विभाग सख्त हो गया है। जेल विभाग के प्रमुख आलोक कुमार राय ने स्टेट क्राइम ब्रांच की एसआईटी से इस मामले की जांच करवाने की सिफारिश की है। जेल प्रशासन स्थानीय थाना पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है।

सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल

प्रदेश की पांच जेलों से पिछले छह महीनों में 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जो जेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पानीपत की सिवाह जेल से हाल ही में एक मोबाइल फोन और बैटरी बरामद की गई थी, लेकिन पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि ये उपकरण कैदियों तक कैसे पहुंचे। इसी तरह, चंडीगढ़ की मॉडल बुड़ैल जेल में भी कैदी सोनू उर्फ बकरी से मोबाइल फोन और बैटरी बरामद हुई थी।

