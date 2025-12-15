IPS Y Puran Kumar Suicide Case: आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में आज चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी से पूछताछ करेंगी एसआईटी

शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अनुराग रस्तोगी के बयान दर्ज कर चुकी एसआईटी

IPS Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की जांच कर रही एसआईटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले गत शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एसआईटी ने रस्तोगी से बातचीत की थी। इसमें कुछ ऐसे सवाल भी थे, जिनको लेकर बातचीत तीखी तक हो गई। जिसके बाद अब एसआईटी ने मुख्य सचिव को सोमवार यानी आज बयान देने के लिए चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया है।

हरियाणा सिविल सचिवालय जाकर भी रस्तोगी से पूछताछ कर चुकी एसआईटी

इससे पहले भी एसआईटी ने हरियाणा सिविल सचिवालय जाकर एसआईटी की टीम मुख्य सचिव रस्तोगी से मुलाकात कर चुकी है। इस दौरान कुछ सवालों के साथ एसआईटी ने केस से संबंधित डॉक्यूमेंट भी मांगे थे। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी टीम सचिवालय में करीब 20 मिनट से अधिक रही थी।

इन अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी एसआईटी

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से पहले एसआईटी हरियाणा के आईपीएस संजय कुमार और आईपीएस अमिताभ ढिल्लों से पुलिस मुख्यालय में पूछताछ कर चुकी है। इनके अलावा हरियाणा के आइजी शिवाश कविराज, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल और मनोज यादव के भी बयान एसआईटी ले चुकी है। सुसाइड नोट में करीब 15 अधिकारियों जिनमें से कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। इन पर जातिवाद को लेकर आईपीएस पूरन कुमार को उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।

जल्द ही कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी एसआईटी

आईपीएस सुसाइड केस को करीब 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसआईटी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इस घटना को लेकर एसआईटी ने कोर्ट में देरी होने का कारण बताया है।

साथ ही बताया है कि सुसाइड नोट में लिखे अफसरों के नाम से से कई अफसरों सहित करीब 40 लोग, जिनमें करनाल पुलिस स्टेशन के कई मुलाजिम, डिपार्टमेंट से संबंधित मुलाजिम और कई बाहरी गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत जल्द एसआईटी कोर्ट में इस केस को लेकर दोबारा से पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी।

