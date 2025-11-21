Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट में लोकल कनेक्शन की जांच के लिए एसआईटी गठित

एसीपी क्राइम वरुण दहिया को सौंपी गई एसआईटी की जिम्मेदारी

(आज समाज), नई दिल्ली/फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद अब फरीदाबाद पुलिस ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में लोकल कनेक्शन की जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया को एसआईटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह टीम दिल्ली ब्लास्ट के लोकल कनेक्शन की जांच करेगी।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर मुख्य फोकस

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ की जांच चल रही है। एजेंसियां कैंपस पर अस्थायी कमांड सेंटर स्थापित कर चुकी हैं। 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, कई संदिग्धों ने मोबाइल डेटा डिलीट किया, जिसकी रिकवरी हो रही है। हालांकि जांच एजेंसियां ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर रही है।

जावेद अहमद सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी कैंपस लेकर आएगी ईडी

वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोपों के बारे में तथ्यों को जानने के लिए ईडी ने गिरफ्तार चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी कैंपस लाने की तैयारी में है। जिससे फंडिंग और गलत तरीके से स्टूडेंट्स से ली है फीस को लेकर जानकारी ली जाएगी।

स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यूनिवर्सिटी आकर रखेंगे अपना पक्ष

मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस और अन्य कोर्सों के करीब 500 स्टूडेंट्स के माता-पिता कैंपस आकर अपना पक्ष रखेंगे। चंडीगढ़ के एडवोकेट कृष्णपाल सिंह ने कहा कि पेरेंट्स तस्वीर साफ करना चाहते हैं कि उनके बच्चे निर्दोष हैं और जांच के नाम पर उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो।

आटा चक्की से पीसकर रिफाइन किया अमोनियम नाइट्रेट

वहीं एनआईए की टीम ने बुधवार की देर रात फरीदाबाद के गांव धौज में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा-चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद किया था। आटा-चक्की का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल, धौज में किराए पर लिए उस कमरे में करता था, जहां से 9 नवंबर को जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किया था।

टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रही एनआईए

सूत्रों की मानें तो मुजम्मिल उस कमरे में यूरिया को आटा-चक्की में पीसकर पहले बारीक करता था, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसका रिफाइन कर इकठ्ठा करता था। साथ ही केमिकल तैयार करता था। एनआईए की टीम टैक्सी ड्राइवर को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर रही है। टैक्सी ड्राइवर मूलरूप से पलवल के असवटी का रहने वाला है। एनआईए ने जब्त आटा-चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। उससे अमोनियम नाईट्रेट के अंश को सैंपल के लिए अगल किए जाएंगे।

बेटे के इलाज के दौरान मुजम्मिल के संपर्क में आया टैक्शी ड्राइवर

एनआईए के हिरासत में मौजूद टैक्सी ड्राइवर 20 साल से गांव धौज स्थित अपनी बहन के यहां रहता है। वह सैनिक कॉलोनी स्थित एक छोटे बच्चों के स्कूल के लिए स्कूल कैब चलाता है। सूत्रों के अनुसार टैक्सी ड्राइवर ने एनआईए को पूछताछ में बताया है कि करीब चार साल उसके छोटे बेटे पर गर्म दूध गिर गया था।

इससे वह झुलस गया और उसे गंभीर हालत में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने उसके बेटे का इलाज किया, तब से वह डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आया। इसके बाद दोनों में मुलाकात होने लगी।

फतेहपुर में रखा था 2558 किलो यूरिया

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर मुजम्मिल ने धौज से चार किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में किराए पर कमरा लेकर काफी मात्रा मे वहां यूरिया जमा कर रखा था। 10 नवंबर को सुरक्षा एजेंसी की टीम ने उस कमरे से भी 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया, उसमे अधिकांश यूरिया होने की बात सामने आ रही है।