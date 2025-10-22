ASI Sandeep Lather Suicide Case: रोहतक में एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस की जांच के लिए एसआईटी गठित

14 अक्टूबर को एएसआई संदीप ने किया था सुसाइड, दिवंगत पूरन कुमार पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

ASI Sandeep Lather Suicide Case, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस की जांच के लिए चार सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआई का नेतृत्व डीएसपी दलीप सिंह करेंगे। इसके अलावा एसआईटी में सदर थाना एसएचओ सुरेंद्र कुमार, एक एसआई व एक एएसआई को शामिल है।

गौरतलब है कि एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे लाढ़ौत गांव में धामड़ रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।

पुलिस ने अमनीत पी. कुमार सहित 4 लोगों पर दर्ज किया था केस

पुलिस ने इस मामले में संदीप लाठर की पत्नी संतोष के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी. कुमार और पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन समेत 4 लोगों को नामजद किया है। हालांकि, यह एफआईआर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। परिवार के सदस्यों को एफआईआर की कॉपी दिखाई गई, जिसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया।

गनमैन सुशील को पकड़ने वाली टीम में शामिल था एएसआई संदीप

आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को पुलिस ने अंबाला के आसपास से काबू किया था। पुलिस की जिस टीम ने सुशील को पकड़ा था, उसमें एएसआई संदीप लाठर भी शामिल था। इसी मामले में संदीप से चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने पूछताछ भी की थी।

चंडीगढ़ पुलिस की एसआई डीआई स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में बनी है। यह आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस की जांच कर रही है। इस केस में तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 अफसर नामजद हैं।